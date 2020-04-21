Рейс, запланированный на 21 апреля из Новосибирска в Бишкек, опять отменен. Об этом 24.kg сообщила Ирина Степкичева.

По ее словам, никаких объяснений ни от Генконсульства Кыргызстана в Новосибирске, ни от администрации аэропорта «Толмачево» и от авиакомпании S7 не последовало.

«Мы не понимаем, в чем дело. Нам никто ничего не говорит, и перспектив даже никаких. Нет уверенности, что и после 30 апреля мы сможем вернуться домой. Люди просто в отчаянии: в Бишкек прилетели наши граждане из Турции, прибыл автобус из Усть-Каменогорска с кыргызстанцами, прилетевшими из стран Юго-Восточной Азии. Из Екатеринбурга, из Москвы возвращаются. Почему нас держат — неизвестно. На наши многочисленные обращения в правительство, лично к первому вице-премьер-министру Кубатбеку Боронову, брату президента Асылбеку Жээнбекову нет ответа. Власти продолжают уверять, что это «Росавиа» не разрешает вылет. Но руководство этой организации говорит обратное — отказывает Бишкек. Кому нам верить?» — задается вопросом Ирина Степкичева.

По данным правительства КР, один рейс из Новосибирска будет стоить $30 тысяч.

Напомним, тысячи кыргызстанцев застряли в местах пребывания и не могут вернуться домой, потому что многие страны приостановили авиасообщение в связи с угрозой распространения коронавируса.