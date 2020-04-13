Мы все понимаем, но запасов еды уже нет. Как выживают бишкекские окраины

«Особое внимание при оказании помощи необходимо уделить нуждающимся жителям новостроек вокруг Бишкека и лицам, проживающим на дачных участках» — такое заявление 6 апреля сделал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского штаба.

Четвертую неделю столица на жестком карантине: введены режим чрезвычайной ситуации и комендантский час. Передвижения по городу ограничены, многие предприятия закрылись, сотрудников отправили в неоплачиваемый отпуск или вовсе уволили. Меры, принимаемые властями, ударили по самым уязвимым слоям населения — малоимущим, старикам, людям с ОВЗ... Тяжело приходится и жителям новостроек, которые выживали в основном за счет ежедневного заработка.

Уже очевидно, что карантин продлится. Но пока неясно, на какой срок.

Журналист 24.kg решил узнать, чем живут сегодня граждане окраин Бишкека: побеседовал с жителями, узнал, кто им помогает с продуктами питания, что они думают о продлении карантина и как обеспечивают свои семьи.

В жилмассиве «Арча-Бешик», который расположен на окраине столицы, на улицах практически нет людей. Но это не потому, что все соблюдают правила карантина, а из-за дождливой погоды.

Обычно, как признаются местные, людей на улице больше. Однако сегодня все сидят по домам: большинство улиц не заасфальтированы, грязь и лужи не располагают к прогулкам.

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Машин тоже почти нет. Только редкие микроавтобусы, доставляющие продукты в местные магазины. Но с введением режима ЧП в городе с доставкой товаров возникли большие проблемы, признаются местные жители. Потому большинство точек продажи продуктов питания закрылись. Работают примерно 40 процентов от имеющихся в этой местности магазинчиков и киосков.

«Хлеб и молоко привозят ежедневно. Запасов пока хватает, не жалуюсь», — говорит продавец одного из павильонов. Реализаторы точек сбыта стараются соблюдать меры безопасности: на входе в магазин висит объявление «Без маски не входить», продавец следит, чтобы покупатели следовали правилам.

Жители жилмассива жалуются, что с началом карантина городские службы стали плохо работать: мусор иногда не вывозят несколько дней. Машина приезжает только тогда, когда образуется целая гора из отходов, а собаки начинают все растаскивать. Местные жители опасаются, что в период распространения болезни антисанитария может усугубить положение.

Фото 24.kg. Скопление бытовых отходов на пересечении улиц Чортекова и Ойсул-Ата

Дать видеоинтервью и сфотографировать себя мужчина не позволил, опасается, что завтра за ним придут сотрудники ГКНБ и заставят извиняться.

Алмазбек Кыдырмаев (имя изменено) несколько лет живет в «Арча-Бешике». Он рассказал, как некоторым семьям приходится буквально выживать в режиме чрезвычайного положения.

По его словам, большинство местных жителей выживали за счет ежедневного заработка.

— В моей семье, слава богу, пока с продуктами нет проблем. Однако у меня очень много соседей, которые действительно нуждаются в помощи. Они же не виноваты, что их принудительно отправили по домам, а некоторых просто уволили, и неизвестно, восстановят ли в должности после прекращения режима ЧП.

— Но власти же обещали помогать тем, кто действительно нуждается в помощи?

— Да, из мэрии приезжали, я видел. Однако, насколько знаю, они помогают только тем, кто состоит на учете как малоимущий. Молодцы, ничего не говорю против. Волонтеров много видел здесь, ребята приезжают, раздают пакеты. Говорят, что помогают всем тем, кому, правда, нелегко живется сейчас. Но есть и те, кто вроде как не нуждался раньше и не состоял ни на каком учете, а сейчас не могут найти денег на хлеб. Как в этом случае решают вопрос, непонятно.

— Что вы можете сказать о сложившейся ситуации?

— Ну что сказать, карантин — это, конечно, правильно, потому что каждый день зараженных коронавирусом становится все больше, страшно от этого. Но опять же я знаю, что кто-то уже взял кредит, чтобы оплатить за дом и запастись едой. В этом районе очень много тех, кто снимает жилье, а хозяева не у всех понимающие, деньги требуют как положено. Неоднозначная ситуация, все так запутано.

— Вы хотите, чтобы режим ЧП сняли скорее?

— Да, хотелось бы. Но, как я уже говорил, мы опасаемся за наше здоровье. С одной стороны, сейчас нужно посидеть дома, чтобы потом в стране все наладилось.

На сегодня в республике 419 подтвержденных фактов коронавируса, из них 96 случаев в Бишкеке и Чуйской области.