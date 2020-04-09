МИД не планирует вывозить кыргызстанцев из-за рубежа

Вывоз граждан Кыргызстана из-за рубежа не планируется. Об этом на брифинге сообщил первый замминистра иностранных дел Нурлан Ниязалиев.

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По его словам, ранее МИД рекомендовало не выезжать за рубеж в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, однако некоторые граждане все же выехали из страны.

«Мы понимаем, что есть те, кто работает или учится за рубежом длительное время, есть те, кто проходит лечение. Во многих государствах действуют временные запреты, в связи с чем организация как регулярных, так и чартерных рейсов, не представляется возможным. Вывоз наших граждан представляется сложным и не планируется. Сформирован список граждан, изъявивших желание вернуться в страну. Его передали в республиканский штаб. С этими людьми есть прямая связь», — сказал Нурлан Ниязалиев.