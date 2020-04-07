Первое уголовное дело за скрытие коронавируса возбуждено в городе Ош

В Ошской области зараженный коронавирусом мужчина скрыл свою болезнь. Об этом сообщил комендант Малик Нурдинов.

Уточняется, что в отношении этого человека возбудили уголовное дело.

«Он знал, что заражен коронавирусом, и при этом общался со своими родственниками и друзьями. Когда начали проверять, выяснилось, что он болен. Этот человек в обсерваторе, как только выйдет, его задержат. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы», — сообщили в комендатуре.

Напомним, в Кыргызстане 19 врачей заразились коронавирусом. На сегодня 228 подтвержденных фактов COVID-19. Четыре человека умерли.