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Общество

Свидетельства о рождении в Кыргызстане можно получить по окончании режима ЧС

Свидетельства о рождении в Кыргызстане можно будет получить по окончании режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы.

По ее данным, детям, рожденным с 22 марта до 22 апреля, выдадут документ позже без уплаты штрафа.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148561/
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