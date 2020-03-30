Свидетельства о рождении в Кыргызстане можно получить по окончании режима ЧС

Свидетельства о рождении в Кыргызстане можно будет получить по окончании режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы.

По ее данным, детям, рожденным с 22 марта до 22 апреля, выдадут документ позже без уплаты штрафа.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.