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Общество

Длинных выходных в марте не будет

В Кыргызстане 9 и 23 марта будут рабочими днями. Об этом говорится в постановлении правительства о переносе выходных дней, подписанном в декабре 2019 года.

Согласно документу, выходные дни (признаются выходными, поскольку праздники выпадают на нерабочие дни) 9, 23 марта были перенесены на рабочие дни: 3 и 6 января.

В мэрии Бишкека добавили, что государственные и муниципальные учреждения и другие организации, функционирующие по графику пятидневной рабочей недели, будут работать в штатном режиме.

«Школы и детские сады в эти дни будут тоже работать, так как государственный образовательный стандарт исполняется базисным учебным планом, утвержденным Министерством образования и науки КР (МОиНКР), где распределена почасовая, недельная и годовая нагрузка на каждый учебный класс по каждому предмету», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145526/
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