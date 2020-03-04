Длинных выходных в марте не будет

В Кыргызстане 9 и 23 марта будут рабочими днями. Об этом говорится в постановлении правительства о переносе выходных дней, подписанном в декабре 2019 года.

Согласно документу, выходные дни (признаются выходными, поскольку праздники выпадают на нерабочие дни) 9, 23 марта были перенесены на рабочие дни: 3 и 6 января.

В мэрии Бишкека добавили, что государственные и муниципальные учреждения и другие организации, функционирующие по графику пятидневной рабочей недели, будут работать в штатном режиме.

«Школы и детские сады в эти дни будут тоже работать, так как государственный образовательный стандарт исполняется базисным учебным планом, утвержденным Министерством образования и науки КР (МОиНКР), где распределена почасовая, недельная и годовая нагрузка на каждый учебный класс по каждому предмету», — отметили в мэрии.