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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

В городе Ош в частном доме прописали 1 тысячу 300 человек

В Оше в частном доме прописали 1 тысячу 300 человек. Об этом на странице в Facebook «Ачык шайлоо» написала член ЦИК Атыр Абдрахматова. 

Отметим, что наличие прописки не гарантирует участие в голосовании. Предварительные списки избирателей вывесят в участковых комиссиях 22 февраля. До 27 марта каждый избиратель может уточнить себя в списке. Также проверить себя можно на портале «Тизме» и по номеру 119.

Ранее депутат Мирлан Жеенчороев заявил, что в Оше только за месяц прописку сменили
33 тысячи 805 человек, Токмаке — 6 тысяч 950, Караколе — 2 тысячи 798.

Президент страны подписал указ, согласно которому выборы в местные кенеши состоятся 12 апреля 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143875/
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