Доступное жилье. Проект может снова забуксовать

Государственная ипотечная компания создавалась, чтобы реализовать госпрограмму «Доступное жилье». На деле же коллектив погряз в разборках, а попытки построить дома эконом-класса заканчиваются скандалами.

За последние полгода в ОАО «ГИК» практически полностью сменилось руководство. Сначала со своего поста ушел председатель правления Бактыбек Шамкеев, а потом акционеры поменяли и председателя совета директоров Джаныбека Аманалиева. Проблем от этого меньше не стало.

Когда рукоприкладство — норма

В последнее время недоразумения между сотрудниками и руководством ГИК выливаются в открытые конфронтации между советом директоров и членами правления. Сотрудники требуют сменить некоторых членов, пишут открытые обращения, но результатов пока нет.

Дело дошло до того, что один из бывших сотрудников ОАО «ГИК» написал письмо президенту. Чтобы изучить жалобы, приказом Фонда по управлению госимуществом создана специальная ревизионная комиссия. Справка по итогам ее работы оказалась в распоряжении 24.kg.

Выяснилось, что заместитель председателя правления Нуржигит Усенакун уулу выясняет отношения с коллегами на повышенных тонах.

Сотрудники сообщили, что он дважды привлекался за рукоприкладство в отношении коллег из ОАО «ГИК». Но одна из пострадавших, по просьбе тогда еще председателя правления Бактыбека Шамкеева, отозвала заявление. Более того, факты некорректного поведения указаны в справке бывшего ревизора компании С.Оморова. Сам Нуржигит Усенакун уулу подтверждает, что конфликт действительно был. Правда, по его словам, касался он исключительно рабочих вопросов и сейчас исчерпан.

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Работа зампреда тоже вызывает нарекания. Он регулярно опаздывает на работу. Но лишь однажды за это лишился 10 процентов премии, которую давали по итогам 2018 года. С приходом нового председателя правления в августе 2019 года Нуржигит Усенакун уулу получил первое замечание за некорректное поведение, а также нарушение Кодекса корпоративной и профессиональной этики и поведения сотрудников ГИК.

Рядовых сотрудников руководство ГИК лишает премии гораздо быстрее, даже при отсутствии реальных нарушений.

«В решении вопросов стимулирования сотрудников применяется тенденциозный и выборочный подход, который негативно отражается на морально-психологической обстановке в коллективе. В компании имеется конфликтная ситуация, принявшая затяжной характер и вышедшая за пределы организации — в СМИ. Во многом в этом вина и упущения топ-менеджмента компании, не справившегося с кризисной ситуацией», — говорится в заключении комиссии.

Скандальное жилье эконом-класса

История с домом в Нарыне с кухней в полтора квадратных метра тоже ничему не научила ОАО «ГИК». Тогда, напомним, при проверке выяснилось, что в результате некачественно проведенных инженерно-геодезических изысканий образовались непредвиденные расходы, что отразилось на повышении стоимости проекта. Объект решили принимать по фактически выполненным работам.

В результате изменения объемов и видов работ стоимость квадратного метра превышает 60 тысяч сомов.

Однако неудачи в Нарыне не охладили пыл ГИК. Компания по-прежнему собирается строить жилье эконом-класса в регионах: объявит тендеры на строительство многоэтажных домов в городах Таласе, Баткене, Джалал-Абаде. Для финансирования проектов требуются дополнительные средства.

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Кроме того, правление ГИК решило точечно выкупать жилье в Бишкеке для его реализации по механизму «Аренда с последующим выкупом». Но стройкомпании не торопятся участвовать в проекте. Они считают, что цена на жилье «под ключ» слишком низкая — 40 тысяч сомов за квадратный метр при среднерыночной цене в 52 тысячи сомов за квадрат.

Скандал продолжается

Даже после смены председателей правления и совета директоров скандалы в ГИК не утихают. Сотрудники продолжают уверять, что в Госипотечной компании есть множество нарушений. И устранять их никто не собирается.

Например, немецкий банк KFW решил помочь в реализации программы кредитного финансирования.

Ставку по кредитам установили в 14 процентов годовых, несмотря на то, что средства KFW предоставляются на грантовой основе.

Маржа банка-партнера увеличена до 5 процентов годовых. А ведь в существующих кредитах, выдаваемых за счет бюджетной ссуды, она не превышает 4 процентов. Получается, что за счет гранта в компании пытаются заработать — ставка в 14 процентов годовых приближена к коммерческой.

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Есть еще одна проблема. ОАО ведет операционную и учетную деятельность на программном обеспечении, разработанном ОсОО «ФинансСофт». Компания ведет учет платежей по ипотечным кредитам на основе «зеркальных графиков».

У ГИК нет графика погашения задолженности банков перед компанией.

Поэтому в случае приостановления перечислений банком-партнером платежей по ипотечным кредитам от заемщиков банка в ГИК, могут возникнуть риски утраты активов компании. По сути, у банка нет обязательств перед компанией.