Ситуация с «Апрелем». ОБСЕ призывает власти Кыргызстана сохранять свободу слова

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Кыргызстана снять арест с имущества телеканала «Апрель», который принадлежит арестованному по обвинению в коррупции бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву, сообщает пресс-служба организации.

Арлем Дезир выражает обеспокоенность в связи с арестом имущества телеканала и приостановкой его деятельности.

Представитель ОБСЕ подчеркнул, что знает об исключительных обстоятельствах, при которых было принято решение об аресте, и все же призывает власти пересмотреть его.

По словам Арлема Дезира, свободу и разнообразие СМИ надо сохранять даже в трудных ситуациях. Кроме того, представитель ОБСЕ напомнил, что необходимо заботиться о безопасности журналистов, освещающих политические события.