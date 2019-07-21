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Общество

СМИ: Умер президент Туркменистана

Российские СМИ сообщают о смерти второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В частности, НТВ уточняет, что сообщение распространил директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев. 

Как отмечается, причиной смерти могла стать почечная недостаточность.

Официально информацию в Туркменистане пока не подтвердили.

Президент Туркменистана ушел в отпуск 15 июля. Сообщается, что он умер 20 июля.

Гурбангулы Бердымухамедов стал президентом в феврале 2007 года. В 2017-м он переизбран на третий срок.
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