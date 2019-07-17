Алмазбека Атамбаева пригласили в Россию. Он думает над предложением

Сегодня на встрече с журналистами Алмазбек Атамбаев заявил, что его пригласили в Россию на пару дней.

По его словам, он сейчас думает над предложением. Бывший глава государства не исключает, что его могут задержать при попытке покинуть страну.

«Меня приглашают друзья на пару дней. Надо все продумать, чтобы потом пустили обратно. Если будет такая возможность, только тогда полечу. Про встречу с Путиным — все может быть, все узнаете в свое время», — заявил Алмазбек Атамбаев.

Напомним, ранее в СМИ опубликовали информацию, что экс-таможенник России Андрей Бельянинов приглашает Алмазбека Атамбаева в РФ. Бывший президент КР подтвердил, что может улететь из страны на несколько дней. Но пообещал вернуться.