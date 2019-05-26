Торговля людьми. 60 тысяч кыргызстанцев рискуют попасть в рабство

Рынок завален заманчивыми предложениями о трудоустройстве. Безработным обещают хорошие условия и достойную, чуть ли не еженедельную зарплату. На самом же деле часто все оказывается совсем наоборот: и труд непростой, и доход мизерный. Кто-то и вовсе становится жертвой торговли людьми.

В Кыргызстане с начала 2019 года по статье «Торговля людьми» УК КР, по данным Государственной службы миграции (ГСМ), возбуждены 4 уголовных дела. Столько же дел возбудили в 2017-м и в два раза больше в 2018-м.

За лучшей долей

Безработица и низкие зарплаты на родине толкают граждан на поиски лучшей жизни за рубежом.

По официальным данным, в трудовой миграции находятся 710 тысяч человек, из них 640 тысяч — на территории России.

Примерно по 30 тысяч наших граждан трудятся в Южной Корее, Турции, Казахстане. Еще небольшая часть — в странах Европы и Америки.

«Из-за того, что увеличился поток в Турцию, недавно по инициативе МИД КР снизили стоимость трудовых виз. Как правило, за тех, кто выезжает в Анталью, работодатель оплачивает практически все, включая авиабилет и проживание, но кыргызстанцы должны были платить за визу $283. И это немного накладно. Сейчас ставки понизили почти в 10 раз — до $30. Это облегчит жизнь нашим мигрантам», — рассказал 24.kg заместитель председателя ГСМ Самат Токтоболотов.

Читайте по теме В Кыргызстане планируют построить убежища для жертв торговли людьми

Остановить миграцию, по его словам, невозможно.

«Человек всегда ищет там, где ему лучше. Пусть выезжает, но мы должны создать ему условия, защитить его права и интересы. Самое главное — превентивная работа. Было бы хорошо, если бы перед отъездом люди узнавали о рисках нелегальной миграции. Поэтому осенью мы проводили кампанию «100 дней против торговли людьми»», — рассказал зампредседателя ГСМ.

К сожалению, не вся информация доходит до мигрантов. Они уезжают на работу, зачастую не владея элементарными знаниями о своих правах, а нечистые на руку пользуются их доверием и неосведомленностью.

Ежегодно только Международная организация по миграции (МОМ/Агентство ООН по миграции) в КР идентифицирует и помогает от 150 до 200 жертвам торговли людьми. У госорганов может быть другая статистика.

По словам старшего программного ассистента МОМ в КР Жылдыз Ахметовой, очень сложно говорить о масштабах проблемы.

«Человеку, пострадавшему от трудовой эксплуатации, и уж тем более от сексуальной, психологически трудно даже самому себе признаться, что он пострадал. Он начинает винить себя, мол, сам виноват, доверился. Жертвы стараются забыть как можно скорее о том, что с ними случилось. Это латентное преступление, поэтому очень сложно найти и выявить пострадавших», — отметила она.

В 2010 году мы проводили исследование, которое показало: под риском стать жертвой торговли людьми находится около 60 тысяч кыргызстанцев. Жылдыз Ахметова

«Это все те люди, которые выехали в миграцию, при этом не зная, где они будут работать, не имея контрактов, которые определенное время не дают о себе знать или не посылают денежные переводы и так далее. Мы не утверждаем, что все эти 60 тысяч граждан могли пострадать от торговли людьми, но мы отмечаем, что они под риском. Говоря о масштабах проблемы, мы можем опираться пока только на эту цифру. Поэтому очень надеемся, что, когда начнет действовать национальный механизм перенаправления жертв торговли людьми, у ГСМ как уполномоченного органа, возможно, появится единая база, единая статистика», — подчеркнула Жылдыз Ахметова.

Читайте по теме Мигранты хотят льгот за открытие предприятий в Кыргызстане

По ее словам, для Кыргызстана, как и в целом для региона, характерно то, что больше развита торговля людьми с целью трудовой эксплуатации и в меньшей степени с целью сексуальной эксплуатации (80 и 17 процентов соответственно, 3 процента — смешанные и другие виды эксплуатации, к примеру, попрошайничество). Основные страны назначения — Казахстан, Россия, Турция, ОАЭ, но есть и внутренний трафик.

Молодые и доверчивые

Жылдыз Ахметова описала общий портрет жертв торговли людьми: пострадавшие от трудовой эксплуатации — в основном мужчины. Самый уязвимый возраст — от 18 до 24 лет, когда люди открыты к тому, чтобы их вербовали и вывозили, они очень легко доверяют вербовщикам. Нередко это люди из сельской местности, с неоконченным средним образованием, из семей с низким достатком либо в трудной жизненной ситуации.

Читайте по теме В Стамбуле из сексуального рабства освободили 35 кыргызстанок

В сексуальное рабство попадают женщины, тоже довольно молодые, начиная от 18 лет (время получения паспорта). Были случаи, когда и с неоконченным высшим образованием женщины подвергались эксплуатации. Вербовщики — хорошие психологи, они могут вычислить доверчивого человека, который легко поддается убеждению.

Вербовщики обещают высокую зарплату, очень хорошие условия труда, обещают все организовать, вплоть до билета. Ничего делать не надо, только собрать вещи и поехать. Но бесплатный сыр, как известно, только в мышеловке. Жылдыз Ахметова

Как отметила директор кризисного центра «Сезим» Бюбюсара Рыскулова, вербовщиками иногда становятся знакомые и близкие люди, которые хорошо знают психологию и образ жизни человека.

«Такой случай был в нашей практике. Девушка из состоятельной, интеллигентной семьи воспитывалась в строгости, поступила в вуз по настоянию родителей. А потом кому-то из знакомых сказала, что хочет самостоятельной жизни, ей помогли уехать в Турцию, где она и попала в сексуальное рабство. Эта девочка прошла все круги ада. Мы долго работали с ее родителями. Мать, когда узнала о произошедшем, начала обвинять дочь: «Докатилась, не послушалась нас!» Не хотела ее видеть, мол, опорочена и опозорила всю семью. А потом как-то отец девушки приехал, тогда я первый раз увидела, как мужчина плакал. Увидел свою дочь худенькую, испуганную, одни глаза остались, извинения просил у нее», — рассказала она 24.kg.

Читайте по теме В Кыргызстане не утвержден механизм идентификации жертв торговли людьми

К сожалению, продолжила Бюбюсара Рыскулова, жертвы торговли людьми не готовы подавать в суд.

«Во-первых, они хотят просто вычеркнуть эту часть своей жизни из памяти. А во-вторых, боятся. Их вывозят обманным путем, часто очень быстро, чтобы ни родственники, никто не узнал, обещают зарплату в долларах, все блага, а там отбирают документы, закрывают и заставляют отработать определенную сумму. Те, кто попадает в лапы сутенеров, терпят психологическое и физическое насилие. Жертв запугивают, что если они будут жаловаться, то разошлют родственникам фотографии», — отметила она.

Центр «Сезим» помогает жертвам торговли людьми с реабилитацией и реинтеграцией, оказывает психологическую помощь и при необходимости юридическую.

«Некоторые проводят в рабстве год-два, выпадают из социума и не знают, как дальше быть. К сожалению, это на всю жизнь с ними остается. Но, чтобы пережитое не оставалось тяжким грузом и пришло облегчение, нужно обращаться к специалистам. Наши психологи готовы помочь, можно звонить по номерам: 0(312)512-640, 0(312)316-466», — добавила Бюбюсара Рыскулова.

Добавили ответственности

В Кыргызстане зарегистрировано 108 частных агентств занятости, которые трудоустраивают граждан в 16 стран.

Новым постановлением правительства немного пересмотрен порядок их работы, включены условия по довыездной подготовке, пересмотрена сумма страхового депозита. Раньше он составлял 50 тысяч сомов на лицензию.

«Мы посчитали, что это неправильно и депозит должен быть на каждое направление. То есть теперь компания должна внести на счет 100 тысяч сомов на случай, если кто-то из мигрантов не сможет вернуться домой, потому что партнер фирмы не выполнил условия трудового контракта. Гарантийный взнос определен на одну страну. Если агентство хочет трудоустраивать сразу в пять государств, то на депозит оно должно положить 500 тысяч сомов», — пояснил Самат Токтоболотов.

Жертвам помогут

Согласно постановлению правительства, Госслужба миграции теперь является уполномоченным органом по координации работы по борьбе с торговлей людьми. Этим же документом утвержден порядок организации убежищ для пострадавших.

Читайте по теме Как заработать за рубежом и не стать жертвой мошенников

«Мы уже прорабатываем вопрос возможности открытия двух убежищ в Кыргызстане — одно на севере, второе на юге. Обсуждаем целесообразность их финансирования, возможность участия доноров. Может, построить на государственно-частном партнерстве или через государственный социальный заказ», — добавил Самат Токтоболотов.

По его словам, жертва торговли людьми в первую очередь нуждается в убежище, чтобы чувствовать себя в гарантированной безопасности.

«Пострадавшим требуется психологическая помощь, возможно, и медицинская. Возможно, потребуется содействие государственных органов. Поэтому разработан еще один механизм — перенаправление жертв торговли людьми, ответственным за которое является МВД. Также будет определен перечень критериев, согласно которым можно идентифицировать жертву торговли людьми, мы же не можем на свой страх и риск выносить такое заключение», — отметил он.

С 2002 года МОМ в Кыргызстане запустила программу по оказанию помощи пострадавшим от торговли людьми. С того времени до 2018-го помогла 2 тысячам 428 жертвам. 42 процента из них женщины, 58 процентов — мужчины.

Программа оказывает жертвам поддержку в возвращении в сообщество. Это могут быть курсы по получению или повышению квалификации, а по их окончании — может предоставить оборудование по профессии, чтобы человек мог жить и работать в Кыргызстане. Если человек представит какую-то идею для малого бизнеса, ему тоже могут оказать содействие.

Предупрежден – значит вооружен

Перед отъездом на заработки Жылдыз Ахметова настоятельно советует проконсультироваться по телефону горячей линии 1899 (из Бишкека со стационарного телефона) либо по номеру 0(800)0000189 (звонок бесплатный с мобильного по всей республике). Операторы расскажут о рисках, безопасной миграции, посоветуют частные агентства занятости, имеющие лицензии на трудоустройство.

Если частное агентство не находится в списке лицензированных, это повод задуматься, стоит ли доверять такой фирме. Это первый звоночек об имеющемся риске. Жылдыз Ахметова

«Позвонив на этот номер, вы можете сообщить о случае торговли людьми, информацию направят нам для оказания помощи пострадавшему. Кстати, есть мобильное приложение для андроидов — «Справочник мигранта». В нем указаны горячие линии по противодействию торговле людьми в каждой стране назначения», — резюмировала Жылдыз Ахметова.