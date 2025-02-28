16:52
USD 87.45
EUR 91.64
RUB 1.01
Культура

В Риме появился памятник писателю Чингизу Айтматову

В столице Италии 27 февраля состоялось торжественное открытие памятника великому писателю и мыслителю Чингизу Айтматову. Об этом в социальных сетях сообщила его невестка Сабира Айтматова.

По ее словам, скульптор — уроженец КР, известный Алексей Морозов, а над проектом установки памятника на протяжении трех лет работал посол Кыргызстана в Италии Таалай Базарбеков.

«Книги Айтматова начали переводить на итальянский язык еще в 1960–70-х годах, и уже тогда были изданы практически все его произведения. По сей день его книги продолжают выходить в Италии, находя отклик в сердцах читателей. Этот памятник — символ вечного уважения к великому писателю, чье наследие живет и продолжает вдохновлять поколения», — написала Сабира Айтматова.

 

Чингиз Айтматов — всемирно известный писатель, автор произведений на кыргызском и русском языках, переведенных на сотни языков мира. По произведениям Айтматова снято множество фильмов в различных странах, а его книги все еще остаются одними из наиболее читаемых. Произведения Айтматова вошли в программы школ и высших учебных заведений многих стран мира.

Чингиз Айтматов родился 12 декабря 1928 года в селе Шекер Таласской области Кыргызстана, скончался 10 июня 2008-го. Знаменитый писатель похоронен на мемориальном кладбище «Ата-Бейит» рядом с могилой своего отца. 
Ссылка: https://24.kg/kultura/321406/
просмотров: 359
Версия для печати
Материалы по теме
В Узгене установили памятник Манасу за 5,2 миллиона сомов
Мухтарбеку Сулайманову, погибшему в приграничном конфликте, открыли памятник
До скорой встречи, или Как на площади Ала-Тоо демонтировали памятник Манасу
Памятник «Айкөл Манас» в Бишкеке демонтируют для реконструкции
Исхак Масалиев призывает не торопиться со сносом памятника Ленину в Бишкеке
На площади Ала-Тоо отремонтируют конструкции под памятником Манасу
Без мрамора и алмазов. Чиновники разработали новую инструкцию о порядке похорон
Бишкекте «Айтматов окуулары −2024» форуму өтөт
Джамиля и Гульсары. В Киеве прошел конкурс детских рисунков
Солдату, погибшему при вторжении Таджикистана в Кыргызстан, установили памятник
Бизнес
&laquo;Семья Премиум&raquo;: домашний и&nbsp;мобильный интернет на&nbsp;три SIM-карты в&nbsp;тарифе от&nbsp;О! «Семья Премиум»: домашний и мобильный интернет на три SIM-карты в тарифе от О!
30&nbsp;ночей безлимита: О! дарит бесплатные интернет, звонки и&nbsp;SMS в&nbsp;честь Рамазана 30 ночей безлимита: О! дарит бесплатные интернет, звонки и SMS в честь Рамазана
Бесплатные интернет и&nbsp;звонки от&nbsp;MEGA в&nbsp;честь месяца Рамазан Бесплатные интернет и звонки от MEGA в честь месяца Рамазан
Забудьте о&nbsp;процентах на&nbsp;65&nbsp;дней&nbsp;&mdash; оформите кредитную карту от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Забудьте о процентах на 65 дней — оформите кредитную карту от «Бакай Банка»
28 февраля, пятница
16:40
Орозо-2025. Более ста мечетей проверили в Бишкеке перед началом поста Орозо-2025. Более ста мечетей проверили в Бишкеке перед...
16:30
Инвесторов попросили ускорить работу над ТЭО газовой станции Бишкекской ТЭЦ-2
16:16
Участок дороги Балыкчи — Кочкор будут временно перекрывать с 5 марта по 5 мая
15:59
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
15:58
Кыргызстанцев просят экономить электричество: идет ремонт гидроагрегата