В Риме появился памятник писателю Чингизу Айтматову

В столице Италии 27 февраля состоялось торжественное открытие памятника великому писателю и мыслителю Чингизу Айтматову. Об этом в социальных сетях сообщила его невестка Сабира Айтматова.

По ее словам, скульптор — уроженец КР, известный Алексей Морозов, а над проектом установки памятника на протяжении трех лет работал посол Кыргызстана в Италии Таалай Базарбеков.

«Книги Айтматова начали переводить на итальянский язык еще в 1960–70-х годах, и уже тогда были изданы практически все его произведения. По сей день его книги продолжают выходить в Италии, находя отклик в сердцах читателей. Этот памятник — символ вечного уважения к великому писателю, чье наследие живет и продолжает вдохновлять поколения», — написала Сабира Айтматова.

Чингиз Айтматов — всемирно известный писатель, автор произведений на кыргызском и русском языках, переведенных на сотни языков мира. По произведениям Айтматова снято множество фильмов в различных странах, а его книги все еще остаются одними из наиболее читаемых. Произведения Айтматова вошли в программы школ и высших учебных заведений многих стран мира.

Чингиз Айтматов родился 12 декабря 1928 года в селе Шекер Таласской области Кыргызстана, скончался 10 июня 2008-го. Знаменитый писатель похоронен на мемориальном кладбище «Ата-Бейит» рядом с могилой своего отца.