В Бишкеке задержан член ОПГ по прозвищу Киборг. Был связан с Кольбаевым

Государственный комитет национальной безопасности задержал члена организованной преступной группы Н.М. по прозвищу Киборг.

По данным ведомства, Н.М. находился в близких связях с ликвидированным криминальным авторитетом Камчыбеком Асанбеком (Камчи Кольбаевым) и «смотрящим» по Балыкчи С.С. Задержанный подозревается в вымогательстве и неправомерном отбирании средств и имущества у граждан с угрозами физической расправы.

Н.М. задержали 4 сентября в Бишкеке. При нем нашли травматический пистолет Макарова. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 208 УК КР. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания ГКНБ, продолжается расследование.