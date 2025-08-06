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Экономика
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Торговая война. Трамп грозит Индии существенным повышением пошлин

Дональд Трамп заявил, что намерен в течение суток «очень существенно» повысить пошлины в отношении Индии за закупку ею российской нефти.

«У них самый высокий тариф из всех. У нас очень небольшой объем торговли с Индией, потому что их пошлины слишком высоки. По сути, Индия — не очень хороший торговый партнер: они активно торгуют с нами, а мы с ними почти не торгуем. Мы договорились о 25 процентах, но я думаю, что существенно повышу его в течение следующих 24 часов, потому что они покупают российскую нефть. Они подпитывают военную машину, и если они собираются это делать и далее, то я не буду доволен», — сказал президент США.

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Он также отметил, что страны ОПЕК+ увеличивают добычу нефти, что может повлечь за собой падение цен на нефть. По его словам, падение цен на нефть «еще на $10 за баррель» может заставить Россию прекратить боевые действия в Украине.

Ранее президент США заявил, что Индия может столкнуться с пошлинами в размере до 25 процентов, если не удастся заключить торговое соглашение.

30 июля глава Белого дома объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Индии. По его словам, хотя Индия и является «другом» Америки, торговля между государствами была «сравнительно» неактивной из-за «слишком высоких» индийских пошлин, «и у них самые жесткие и отвратительные неденежные торговые барьеры среди всех стран».

Дональд Трамп также отметил, что Индия будет платить штрафы за приобретение у России вооружений и энергоносителей.

На следующий день он заявил, что США объявят в конце недели, какие меры примут против Индии в дополнение к импортным пошлинам за торговлю с РФ.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338636/
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