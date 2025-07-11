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Экономика

Девять водохозяйственных проектов, реализуемых ЕБРР, полностью завершены

Девять водохозяйственных проектов, реализуемых при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, полностью завершены. Об этом сообщили в Министерстве финансов КР.

Отмечается, что в ведомстве состоялся круглый стол, где обсуждались вопросы улучшения систем питьевой и сточных вод в стране.

Участники также обсудили текущий статус 26 водохозяйственных проектов, реализуемых при поддержке ЕБРР. Из них 9 проектов полностью завершены. Общий объем финансирования составил 166 миллионов евро, из которых 53,4 миллиона предоставлены в виде грантовой помощи.

Стало известно, что основными препятствиями в реализации проектов остаются затяжные процессы документооборота, кадровый дефицит в профильных службах и сложности с возвратом заемных средств.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335845/
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