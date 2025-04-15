Рубль вырос. Курс валют 15 апреля

Официальные курсы российского рубля и китайского юаня за сутки повысились, тогда как курсы евро и казахского тенге снизились.
Доллар США
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Официальный курс Нацбанка — 87,45 сома (без изменений — 0,00 процента).
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Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 87,31 сома, продажа — 87,79 сома.
Евро
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Официальный курс НБ КР — 99,5924 сома (снижение — 0,30 процента).
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Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 98,53 сома, продажа — 99,53 сома.
Российский рубль
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Официальный курс Национального банка — 1,0464 сома (рост — 0,70 процента).
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Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 1,031 сома, продажа — 1,065 сома.
Казахский тенге
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Официальный курс Нацбанка — 0,1687 сома (снижение — 0,71 процента).
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Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 0,1164 сома, продажа — 0,1889 сома.
Китайский юань
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Официальный курс НБ КР — 11,9743 сома (рост — 0,13 процента).
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Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 11,90 сома, продажа — 12,40 сома.