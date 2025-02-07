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Экономика

В январе ГНС собрала 22,5 миллиарда сомов налогов

В январе текущего года ГНС собрала 22 миллиарда 554 миллиона сомов налогов и платежей. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В ведомстве отметили, что этот показатель превышает установленный план на 3 миллиарда 418 миллионов сомов. По сравнению с январем 2024 года поступления увеличились на 6 миллиардов 500 тысяч сомов.

Страховых взносов за январь 2025 года собрано 6 миллиардов 714 миллионов сомов, что на 814,4 миллиона сомов больше запланированного показателя. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 839,8 миллиона сомов.

Таким образом, общая сумма собранных налогов и страховых взносов в январе 2025 года достигла 29 миллиардов 268 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/319212/
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