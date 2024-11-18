Фото из интернета. Евро после серьезного снижения за последние две недели начал отыгрывать позиции

Официальные курсы доллара, евро и юаня повысились, российского рубля и тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 86,4 сома, продают — по 86,85 сома. Номинальный курс Национального банка — 86,5 сома (рост — 0,14 процента).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,65 сома, продают — по 91,63 сома. Официальный курс — 91,4262 сома (рост — 0,46 процента).

Российский рубль подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,859 сома, продают — по 0,885 сома. Курс Национального банка — 0,867 сома (падение — 0,64 процента).

Курс казахского тенге снизился. Сегодня его покупают по 0,1211 сома, продают — по 0,1874 сома. Официальный курс — 0,1745 сома (снижение — 0,29 процента).

Китайский юань подорожал. В среднем его покупают по 11,6 сома, продают — по 12,6 сома. Официальный курс — 11,9694 сома (рост — 0,12 процента).

Нацбанк Кыргызстана провел очередную валютную интервенцию 14 ноября, продав на валютном рынке $68,65 миллиона. Это его второй выход на валютный рынок в ноябре.