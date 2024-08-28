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Экономика

Уголь теперь можно продавать только в сортированном виде—антимонопольная служба

Теперь уголь для нужд населения будет продаваться только в отсортированном виде. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель председателя Службы антимонопольного регулирования Женалы Орозбаев.

По его словам, с руководством ГП «Кыргызкомур» ранее был обсужден вопрос об улучшении качества твердого топлива, который покупают кыргызстанцы.

«Принято решение о сортировке угля, он должен продаваться населению в отсортированном виде, а не как раньше», — сказал Женалы Орозбаев.

Компании-поставщики обещают, что уголь отсортируют и разделят на несколько категорий качества.

Топливо мелких фракций направят на Бишкекскую ТЭЦ, уголь более крупного размера будет предназначен для продажи населению.

По данным представителя антимонопольной службы, сейчас запас угля в Бишкеке составляет 10 тысяч тонн. Эта партия уже отсортирована и готова к продаже.

В преддверии осенне-зимнего периода напомним, что при выборе фракции стоит учитывать, для каких целей вам нужен уголь. Самая низкая стоимость у рядового угля, так как он не проходит дополнительной обработки и сортировки. Его можно использовать в промышленных котельных, на ТЭС и ТЭЦ. Для домашних котлов такой уголь не подходит, так как его трудно засыпать в топку из-за крупных кусков. Плюс в этом материале слишком много пыли, которая будет засорять зольники.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303317/
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