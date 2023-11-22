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Экономика

От «Кумтора» в бюджет поступило 9,6 миллиарда сомов дивидендов

В этом году от «Кумтора» поступило 9,6 миллиарда сомов дивидендов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель директора Госагентства по управлению государственным имуществом Медер Машиев.

По его словам, всего с начала года дивиденды на госпакет акций составили 16,7 миллиарда сомов. Это значит, что поступления от «Кумтора» — 57 процентов от всей суммы.

«Были также поступления дивидендов за счет нефинансовых активов на 1,3 миллиарда сомов. Речь о том, что мы получили от ОАО «Кыргызалтын» в виде дивидендов пансионат «Кыргызское взморье». Он передан в собственность государства», — рассказал Медер Машиев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/280358/
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