За счет средств ЗАО «Кумтор голд компани» осуществили финансирование ОАО «Национальная холдинговая компания «Наследие великих кочевников». Об этом сообщается в отчете Счетной палаты по итогам аудита компании в период внешнего управления.

Отмечается, что за период временного внешнего управления компания потратила на структуру $1 миллион 908,8 тысячи.

Большую часть расходов составили зарплаты иностранных ($1 миллион 148,3 тысячи) и местных ($407,6 тысячи) работников.

Холдингом за счет средств ЗАО «Кумтор голд компани» реализуются 32 проекта, в том числе: модернизация санатория «Аврора», бутилированная вода, реконструкция аэропорта Каракола, модернизация горнолыжного отеля «Каприз» и строительство современного пятизвездочного отеля, завод по производству мрамора, ипподром в Караколе и другие.

Читайте по теме «Наследие великих кочевников»: много амбиций и никакого результата

«Решение о финансировании проектов за счет КГК принято временным внешним управляющим Тенгизом Болтуруком. Проекты остались нереализованными, тем самым расходы отрицательно повлияли на финансовую деятельность ЗАО и единственного акционера — ОАО «Кыргызалтын». По закону временный внешний управляющий обязан действовать исключительно в интересах общества и эффективно распоряжаться активами общества», — отметили в Счетной палате.

Кабинету министров и ОАО «Кыргызалтын» рекомендовано рассмотреть экономическую целесообразность продолжения реализации проектов, начатых ОАО «Национальная холдинговая компания «Наследие Великих Кочевников». ЗАО «Кумтор голд компани» Счетная палата посоветовала прекратить финансирование холдинга, составить акты сверок и по результатам предъявить для возмещения «Наследию великих кочевников» произведенные расходы по проектам в 2021-2022 годах.

Тенгиза Болтурука и Рыспека Токтогулова отстранили от всех должностей. Сообщалось, что Генеральная прокуратура начала детальную проверку. Результатом ее стали три уголовных дела с предварительным ущербом государству в 1 миллиард сомов. В итоге бывший внешний управляющий «Кумтором» задержан и водворен в СИЗО ГКНБ до 10 марта 2023 года. Сам Тенгиз Болтурук свою вину не признает. Он заявил, что все обвинения ложные. Его адвокат говорит, что обвиняемый готов сотрудничать со следствием.