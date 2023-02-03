21:53
USD 89.43
EUR 97.22
RUB 0.97
Экономика

«Кумтор» потратил на холдинг «Наследие великих кочевников» $1,9 миллиона

За счет средств ЗАО «Кумтор голд компани» осуществили финансирование ОАО «Национальная холдинговая компания «Наследие великих кочевников». Об этом сообщается в отчете Счетной палаты по итогам аудита компании в период внешнего управления.

Отмечается, что за период временного внешнего управления компания потратила на структуру $1 миллион 908,8 тысячи.

Большую часть расходов составили зарплаты иностранных ($1 миллион 148,3 тысячи) и местных ($407,6 тысячи) работников.

Холдингом за счет средств ЗАО «Кумтор голд компани» реализуются 32 проекта, в том числе: модернизация санатория «Аврора», бутилированная вода, реконструкция аэропорта Каракола, модернизация горнолыжного отеля «Каприз» и строительство современного пятизвездочного отеля, завод по производству мрамора, ипподром в Караколе и другие.

Читайте по теме
«Наследие великих кочевников»: много амбиций и никакого результата

«Решение о финансировании проектов за счет КГК принято временным внешним управляющим Тенгизом Болтуруком. Проекты остались нереализованными, тем самым расходы отрицательно повлияли на финансовую деятельность ЗАО и единственного акционера — ОАО «Кыргызалтын». По закону временный внешний управляющий обязан действовать исключительно в интересах общества и эффективно распоряжаться активами общества», — отметили в Счетной палате.

Кабинету министров и ОАО «Кыргызалтын» рекомендовано рассмотреть экономическую целесообразность продолжения реализации проектов, начатых ОАО «Национальная холдинговая компания «Наследие Великих Кочевников». ЗАО «Кумтор голд компани» Счетная палата посоветовала прекратить финансирование холдинга, составить акты сверок и по результатам предъявить для возмещения «Наследию великих кочевников» произведенные расходы по проектам в 2021-2022 годах.

Тенгиза Болтурука и Рыспека Токтогулова отстранили от всех должностей. Сообщалось, что Генеральная прокуратура начала детальную проверку. Результатом ее стали три уголовных дела с предварительным ущербом государству в 1 миллиард сомов. В итоге бывший внешний управляющий «Кумтором» задержан и водворен в СИЗО ГКНБ до 10 марта 2023 года. Сам Тенгиз Болтурук свою вину не признает. Он заявил, что все обвинения ложные. Его адвокат говорит, что обвиняемый готов сотрудничать со следствием.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/257445/
просмотров: 5090
Версия для печати
Материалы по теме
На Кумторе начали добывать золото подземным способом
Землетрясение в Кыргызстане. Рудник «Кумтор» работает в штатном режиме
Сотрудникам рудника «Кумтор» предлагают разрешить досрочный выход на пенсию
Электросамокаты, НПО, отцы и дети. О чем говорили депутаты в 2023 году
С начала года Кумтор выплатил 25 миллиардов сомов
Кумтор оправдывает надежды народа — Акылбек Жапаров
От «Кумтора» в бюджет поступило 9,6 миллиарда сомов дивидендов
В 2022 году в бюджет от Кумтора не поступило 14,5 миллиарда сомов — депутат
Кумтор продолжит работать по условиям соглашения от 2009 года
За последний год от «Кумтора» поступило больше, чем за прошлые 25 лет
Популярные новости
Информационный расчет по&nbsp;налогу на&nbsp;имущество. Кто и&nbsp;когда должен его сдавать Информационный расчет по налогу на имущество. Кто и когда должен его сдавать
Гольф-клуб на&nbsp;Иссык-Куле. Кто строит объект и&nbsp;при чем тут семья президента Гольф-клуб на Иссык-Куле. Кто строит объект и при чем тут семья президента
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;24&nbsp;февраля. Больше всего подешевели огурцы Продуктовая корзина Бишкека на 24 февраля. Больше всего подешевели огурцы
Китайская компания будет строить электростанции в&nbsp;Нарынской области Китайская компания будет строить электростанции в Нарынской области
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
26 февраля, понедельник
21:47
В Узбекистане увеличены ограничения по электроэнергии В Узбекистане увеличены ограничения по электроэнергии
21:21
Более 140 пьяных водителей поймали в Бишкеке за неделю
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 февраля: в Бишкеке снега не будет
20:43
В Бишкеке задержан подозреваемый в организации притона по оказанию интим-услуг
20:27
В Казахстане вводят ограничения на проезд большегрузов