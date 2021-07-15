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Экономика

Частные компании не хотят сотрудничать с государством

«Сейчас любая частная компания с трудом пойдет на совместный проект с государством», — заявил сегодня на брифинге глава Международного делового совета Кыргызстана Аскар Сыдыков.

По его словам, уже неоднократно говорилось о проектах ГЧП. Но по факту в Кыргызстане на сегодня реализован только один проект государственно-частного партнерства. Это Центр гемодиализа. И у него сейчас возникают проблемы.

«Мы опосредованно знаем, что идут задержки с оплатой, все время какие-то проверки. Если мы с единственным успешным проектом ГЧП так поступаем, то какого развития мы ждем? Частные компании не хотят сотрудничать с государством. Зачем им нужны потом претензии, проверки и другие процессы», — заключил Аскар Сыдыков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/201217/
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