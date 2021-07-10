Депозиты. Как вложить деньги в банк и что стоит учесть

Пока финансовые организации учат брать «кредит с умом», мы расскажем вам о депозитах, ведь именно они действительно позволят не только сохранить деньги, но и преумножить их.

Депозиты — один из самых популярных видов вложения средств у кыргызстанцев.

Банковский сектор — самый развитый в финансовой отрасли Кыргызстана и предлагает много различных вариантов вложений. Но можно потеряться или даже запутаться в выборе.

Редакция 24.kg предлагает читателям ответы на большинство вопросов, возникающих при вложении денег в депозиты.

Какие бывают депозиты

Если у вас есть свободные средства, которые вы хотите вложить именно в депозиты, не надо бежать в ближайший банк и класть их на любой предложенный депозит. В ваших интересах сделать выгодный вклад. Да, ставки по депозитам в Кыргызстане не самые высокие. Но в любом случае они выше уровня инфляции, что позволяет деньгам не обесцениваться.

Кроме того, сейчас отечественные банки ведут настоящую борьбу за клиентов. Такая конкуренция играет на руку потенциальным вкладчикам. Она позволяет выбрать наиболее подходящий вариант. Чтобы понять, куда вкладывать средства, надо изучить, какие виды депозитов бывают.

При этом стоит помнить, что депозиты могут быть смешанными. Кроме того, у каждого вида таких вкладов есть свои особенности. Например, при срочном депозите вложенную сумму снимать нельзя, начисленные проценты выдаются согласно договору (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, в конце срока).

Если вы положили деньги на депозит с возможностью пополнения, то после каждого дополнительного вложения средств на депозитный счет процент начисляют на увеличенную сумму. К примеру, вы вложили 1 тысячу сомов под 10 процентов годовых на год. Каждый месяц вы пополняете депозит на 100 сомов. В итоге в первый месяц вам начисляют 10 процентов на 1 тысячу сомов, на второй месяц после пополнения — на 1,1 тысячи, на третий — на 1,2 тысячи и так далее.

Открытие депозита с возможностью снять средства не означает, что можно забирать со счета любую сумму и когда захочется.

В этом виде депозита есть ограничения — как по сумме неснижаемого остатка, так и по сумме и количеству снятий со счета. Например, если неснижаемый остаток депозита равен 2 тысячам сомов, а на счете 3 тысячи сомов, вы сможете снять только 1 тысячу сомов. Или, например, можете снять не более 5 тысяч сомов в месяц с депозита либо частично снимать деньги не чаще одного раза в месяц.

В случае вложения средств на депозит с капитализацией проценты по нему начисляются на основную сумму ежемесячно или ежегодно.

Например, вы вложили 10 тысяч сомов на два года под 10 процентов годовых с ежегодной капитализацией. К концу первого года у вас накопится 1 тысяча сомов в виде процентов. Эти деньги прибавятся к основной сумме, и на второй год вам будут начисляться 10 процентов уже на 11 тысяч сомов. За второй год вам начислят 1,1 тысячи сомов процентов. Это и есть капитализация.

Расчет даты капитализации может быть фактическим — год/месяц с момента заключения договора либо согласно календарному году.

При открытии детского депозита для составления договора, кроме свидетельства о рождении, понадобится и паспорт родителя.

Зачастую в детских депозитах есть возможность ежемесячного пополнения. Еще одна их особенность в том, что такие депозиты открываются на достаточно долгий срок и часто подразумевают капитализацию.

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Обезличенные металлические счета — новый и пока малоизвестный в Кыргызстане вид депозита. Доход по нему зависит от колебания цен на драгоценные металлы. Например, вы вложили 5 тысяч сомов, которые равнялись 1 грамму золота. Получается, что на счете не деньги, а драгметалл. Если через полгода цена на 1 грамм золота вырастет до 5,5 тысячи сомов, то вы можете снять деньги, сконвертировав свой грамм золота в сомы. Ваш доход в этом случае составит 500 сомов.

Какие депозиты лучше выбрать

Прежде чем размещать вклад в банке, следует ознакомиться с полной информацией о банке, его участии в системе защиты вкладов. Получить такую информацию вы можете от сотрудников банка по телефону или в офисах банка, на стендах.

Ваше право на получение своевременной (до заключения договора вклада), необходимой и достоверной информации закреплено законодательством. Не пренебрегайте им!

Принятию наилучшего решения может способствовать изучение предложений нескольких банков, принимающих вклады. Полученная информация позволит сравнить предложения по вкладам разных банков. Есть несколько простых правил, которые позволят вложить деньги в депозиты выгоднее.

В первую очередь специалисты советуют выбирать депозиты с капитализацией. Чем чаще происходит капитализация, тем лучше.

Помните: чем дольше срок депозита, тем выше процент. Чем выше вкладываемая сумма, тем выше процент.

При вложении крупных сумм можно договориться с банком об индивидуальной процентной ставке, которая будет выше, чем предлагает тарифная сетка.

Сегодня размеры процентных ставок по депозитам в национальной валюте выше, чем в иностранной. Это сделано в рамках программы Нацбанка по снижению уровня долларизации экономики.

Выбрав подходящий банк и вид вклада, вам нужно прийти в офис банка, предъявить его сотруднику документ, удостоверяющий личность, оформить договор банковского вклада и внести в кассу сумму депозита. Но не спешите подписывать документы. Сначала внимательно прочитайте договоры, обратите внимание на условия, порядок начисления и выплаты процентов по вкладу, права и обязанности сторон.

И не стесняйтесь задавать вопросы, если вдруг что-то непонятно.

После внесения вклада у вас на руках должны остаться как минимум два документа: один экземпляр договора банковского вклада и приходный ордер, подтверждающий внесение определенной суммы денег на банковский вклад. Их необходимо хранить до момента возврата денежных средств по условиям договора.

Кто сохранит мои деньги

Самое главное, о чем стоит подумать перед вложением средств, это вопрос гарантии сохранности денег. Проще говоря, сначала надо узнать, защищен ли ваш вклад на случай нестабильной ситуации в банке или его банкротства.

В Кыргызстане защищены депозиты до 200 тысяч сомов. Возврат денег гарантирует Агентство по защите депозитов КР.

Стоит помнить, что сумма до 200 тысяч сомов включает в себя не только сам вклад, но и проценты по нему. Если вы положили в банк 190 тысяч сомов под 4 процента годовых на год, то к концу срока должны получить 197 тысяч 600 сомов. В случае банкротства банка Агентство по защите депозитов гарантирует вам выплату 197 тысяч 600 сомов, то есть сумму вклада, включая начисленные проценты.

Начисляют проценты по ставке, указанной в договоре банковского вклада. Она не может быть выше учетной ставки Национального банка на дату наступления гарантийного случая.

Сейчас учетная ставка составляет 6,5 процента. Поэтому, если вы вложили деньги, к примеру, под 10 процентов годовых, при наступлении гарантийного случая недополученный вами процент начислят по 6,5 процента годовых.

Если у вас несколько депозитов в разных банках, то при наступлении гарантийного случая в каждом из них вы имеете право на компенсацию от каждого банка.

Если вы вложили деньги в иностранной валюте, Агентство по защите депозитов вернет вам средства в национальной валюте, так же не более 200 тысяч сомов, рассчитанной по учетному курсу Нацбанка на день гарантийного случая.

Сумма по депозиту, оформленному на ребенка, выплачивается законному представителю, указанному в договоре банковского вклада.