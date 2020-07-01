Больше половины кредитов МВФ и АБР в Кыргызстане потратили на зарплаты

Министерство финансов отчиталось о том, куда потратили выделенные донорами деньги. Оказалось, что большая часть ушла на выплату заработных плат.

Куда пошли донорские деньги

Кыргызстан получил от доноров $291,1 миллиона на поддержку бюджета. Из них $241,9 миллиона кредита выделил Международный валютный фонд и $50 миллионов (половина — кредит, половина — грант) Азиатский банк развития.

Из полученных денег потратили $170,8 миллиона, или 13 миллиардов 527,6 миллиона сомов.

Это первый транш МВФ и средств АБР. Второй транш Международного валютного фонда пока лежит на счетах нетронутым.

Из донорских денег больше половины — 6 миллиардов 974,5 миллиона сомов — ушло на выплаты заработных плат. На закупку медицинских товаров потратили только 106,3 миллиона сомов, или менее одного процента.

При этом Министерство финансов ожидает поступления еще $116,2 миллиона от международных организаций. При этом большая часть средств — $100 миллионов — будут кредитными. И только $16,2 миллиона республика получит на безвозмездной основе.

В итоге Кыргызстан получит от доноров $408,1 миллиона. Но проблема в том, что 90 процентов денег будут кредитными, что увеличит внешний долг республики. Отдавать их будут кыргызстанцы налогами.

Расходы на борьбу с COVID-19

Доноры выделяли деньги не только для того, чтобы залатать дыры в прохудившейся госказне. Были и средства, которые предназначены только для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Правда, здесь траты более чем скромные. На сегодня Кыргызстан получил лишь $4,8 миллиона из ожидаемых $56,1 миллиона. На выделенные Всемирным банком деньги закупили медоборудование на $2,1 миллиона, машины скорой помощи на $700 тысяч, средства защиты на $1 миллион и лекарства — на $1,1 миллиона.

Средства Азиатского и Исламского банков развития начнут использовать с 15 июля 2020 года. А вот на деньги Всемирного банка в ближайшее время ожидается поставка медоборудования. Кроме того, идут тендеры на закупку медикаментов, медицинских изделий и средств защиты.

Плюс выделения средств на борьбу с коронавирусом в том, что по проектам предусмотрены конкретные траты. Все деньги пойдут на то, чтобы укрепить и расширить отечественные больницы. Это особенно актуально сейчас, когда в стране не хватает коек для госпитализации людей с симптомами COVID-19 или внебольничной пневмонии.

Как потратили бюджетные средства

«На получение донорской помощи потребовалось время на прохождение внутренних процедур международных финансовых институтов и внутригосударственных процедур в КР. Поэтому основные расходы по борьбе с коронавирусом с февраля 2020 года производились за счет средств республиканского бюджета», — отметили в Минфине.

Расходы бюджета, связанные с коронавирусом, на сегодня оценивают в 3,8 миллиарда сомов.

В том числе 1,8 миллиарда сомов уже потратили. Большая часть денег ушла Фондам обязательного медицинского страхования и государственных материальных резервов.

Еще 2 миллиарда сомов планируется выделить до конца июля. Эти деньги пойдут на закупку ПЦР-тестов, средств защиты, выплату компенсаций медикам и силовикам, закупку продуктов для нуждающихся.