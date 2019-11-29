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Экономика

Кумтор будет сдерживать рост экономики Кыргызстана до конца года

«В оставшийся месяц 2019-го уменьшение объемов добычи золота на руднике «Кумтор» продолжит оказывать сдерживающее воздействие на экономическую активность и прирост ВВП», — заявил 24.kg главный специалист отдела экономического анализа Евразийского банка развития Анатолий Харитончик.

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По его словам, замедление экономической активности в стране по итогам октября объясняется сокращением производства на месторождении Кумтор. Без учета Кумтора рост ВВП по итогам 10 месяцев этого года несколько ускорился на фоне восстановления сельскохозяйственного производства и сохранения положительной динамики в строительном секторе.

«По итогам 2019-го рост ВВП Кыргызстана составит 4 процента. В среднесрочной перспективе ожидается, что экономика продолжит поступательное увеличение темпами, близкими к потенциальным», — подчеркнул Анатолий Харитончик.
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