Как избавиться от проблем с деньгами, высыпаться и меньше работать

Практически каждый из нас сталкивался с различными советами о том, как достичь финансовой свободы. Гуру финансового мира в один голос твердят, что она способна решить наши проблемы с бессонницей, позволит меньше работать и больше отдыхать. Давайте разбираться, что из этого действительно правда.

Что такое финансовая независимость?

Независимость — это свобода, значит, финансовая независимость — финансовая свобода. Она предполагает свободу действий, свободу выбора в распоряжении своими средствами.

Финансовая свобода достигается, когда вам не надо беспокоиться о работе, которая отнимает порой всю жизнь, когда живете на пассивный доход и тратите все время с пользой для себя и близких.

«Многие заблуждаются, считая, что достичь такого уровня можно только при наличии больших доходов, бизнеса, высокооплачиваемой должности. К счастью, финансовой свободы можно достичь и при более «приземленных» доходах», — отметила директор финансовой компании «Сенти» Мээрим Аскарбекова.

Что делать, чтобы достичь финансовой свободы? В первую очередь надо поменять отношение к деньгам.

Не надо вспоминать о суевериях вроде того, что деньги нужно брать правой рукой, а отдавать левой. Такая система вряд ли сработает. Нужен совсем другой вариант — сравнить деньги со своим здоровьем.

Абсолютно все здравомыслящие люди хотят быть здоровыми, и вы не исключение. В идеале это должны быть правильное питание, активный образ жизни, хороший сон и так далее. Например, сколько людей из ваших знакомых бегают по утрам? Думаю, хватит пальцев руки, чтобы сосчитать. Вместо того чтобы следить за здоровьем, люди имеют вредные привычки, неправильные сон и питание.

«Посмотрите внимательно на таблицу. Если с первым столбцом все понятно, то большинство пунктов второго мы вряд ли исполняем. Ну разве что делаем социальные отчисления для пенсии. Но и то так поступают в основном те, кто работает официально. И мы ведь даже не задумываемся о последствиях. А жить хорошо хочется всем», — подчеркнула Мээрим Аскарбекова.

К старости здоровый человек может себе позволить то, чего не могут позволить те, кто не вел здоровый образ жизни. Финансово здоровый человек точно так же будет иметь больше вариантов выбора. Его потребности и желания не ограничит мизерная пенсия.

Хотите изменить ситуацию? Относитесь к деньгам так же внимательно, как к своему здоровью. Правильно распределить деньги намного легче, чем выйти на пробежку утром. Заставить себя сберегать легче, чем пойти в спортзал.

Что мешает быть свободным?

С детства нас учат, что деньги — это что-то плохое. Сколько поговорок и пословиц существует на эту тему: «Деньги — корень всех зол», «Не в деньгах счастье», «Деньги портят человека». Сколько фильмов, где по сценарию бедняк — это положительный персонаж, а богатый — негативный и злой. Сколько сказок об этом. Но это совсем неверное представление о деньгах.

Надо избавиться от неправильных установок, которые гласят, что деньги — это зло.

Алчность, корысть, жадность — это плохо. Однако деньги, богатство, финансовая грамотность и независимость — это не то, чего нужно избегать или считать чем-то негативным. Наоборот, к этому надо стремиться, прививать себе и окружающим культуру сбережений и инвестиций.

«Финансовая грамотность в нашей стране зачастую ограничивается тем, как правильно получить кредит, поскольку в финансовом секторе у нас хорошо развита только банковская сфера. Но на самом деле пособие по финансовой грамотности не должно рекомендовать человеку получать кредит», — уверена Мээрим Аскарбекова.

Финансовая грамотность должна научить человека обойтись без кредита, не лезть в долговую яму.

Однако в пособиях по финансовой грамотности и публикациях очень мало информации об инвестировании, страховании и негосударственных пенсионных фондах. И это не какие-то сказки из жизни богатых и знаменитых. Все эти возможности есть у граждан Кыргызстана. И в нашей республике есть куда выгодно вложить даже небольшую сумму, где застраховать жизнь и откладывать на достойную пенсию.

С чего начать путь к свободе?

Итак, вы поставили цель — стать финансово свободным человеком? А что делать? С чего начать? Специалисты отмечают, что не надо пытаться вот так сразу вложить всю зарплату в акции и облигации. Вряд ли такая схема сработает.

Чтобы стать свободным в финансах, начните с самого простого — научитесь откладывать деньги.

Да, банальный и стандартный совет. Но кто знает, как это сделать, если зарплата совсем маленькая? Есть такое «правило 10 процентов». Начните каждый месяц откладывать десятую часть зарплаты. Не тратьте их ни при каких условиях!

Когда наберется небольшая круглая сумма, например, 5 или 10 тысяч сомов, не спешите покупать новый телефон или тратить. Вы же хотите меньше работать, а получать больше? Если да, то собранную сумму можно начать вкладывать. Однако не останавливайте процесс откладывания 10 процентов. Если вы начнете делать это сегодня и будете придерживаться этого правила в любой ситуации, бьюсь об заклад, вы станете финансово свободным человеком.

Оставшиеся 90 процентов заработка тоже надо грамотно распределить. Например, разбейте сумму на четыре части по количеству недель в месяце. Разложите деньги в четыре конверта.

А дальше все просто. Каждую неделю вы сможете тратить деньги только из одного конверта. Согласитесь, гораздо проще потерпеть пару дней до начала новой недели, когда можно взять новый конверт, чем ждать зарплаты, когда все деньги потрачены в первую неделю.

Если что-либо останется к концу недели, то это на ваше усмотрение: можете потратить их как угодно, а можете отложить в конверт следующей недели. Некоторые люди добавляют сэкономленное к 10 процентам отложенных средств. Начните делать это сегодня, и первые результаты не заставят себя долго ждать.

Материал подготовлен при поддержке финансовой компании «Сенти».