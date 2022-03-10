Дословно. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сегодня пришел в Госпиталь микрохирургии глаза и стал угрожать сотруднику.

Чиновник попытался войти внутрь, но в фойе его встретил один из администраторов госпиталя, сообщивший, что они пока не получили письменного решения БГК о расторжении договора.

Через три часа приду, если ты здесь будешь, у тебя будут проблемы. Зубы посчитаю по одному... Это не угроза, это любовь. Алымкадыр Бейшеналиев

Напомним, мэрия Бишкека ранее расторгла договор аренды с Клиникой микрохирургии глаза Исманкулова. В здании, которое она занимала, будет располагаться Клиническая многопрофильная больница № 2.