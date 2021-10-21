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Дословно

Дословно. Зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов в ходе рабочей поездки в Ошскую область встретился с коллективом телерадиокомпании «ЭлТР». Об этом сообщает пресс-служба правительства. 

Свобода слова должна быть, при этом должна быть ответственность и порядок, чтобы каждый понимал всю меру ответственности своего труда и его последствий. Особенно это касается деятельности журналистов.

Эдиль Байсалов

Он заявил, что развитию компании будет уделяться особое внимание. 

Зампред кабмина отметил, что на любом предприятии «должен быть курс, к которому нужно стремиться», и рассказал о реформах в сфере правового регулирования, статусе свободы слова после принятия закона о деятельности СМИ. 
Ссылка: https://24.kg/doslovno/211077/
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