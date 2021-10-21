Дословно. Зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов в ходе рабочей поездки в Ошскую область встретился с коллективом телерадиокомпании «ЭлТР». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Свобода слова должна быть, при этом должна быть ответственность и порядок, чтобы каждый понимал всю меру ответственности своего труда и его последствий. Особенно это касается деятельности журналистов. Эдиль Байсалов

Он заявил, что развитию компании будет уделяться особое внимание.

Зампред кабмина отметил, что на любом предприятии «должен быть курс, к которому нужно стремиться», и рассказал о реформах в сфере правового регулирования, статусе свободы слова после принятия закона о деятельности СМИ.