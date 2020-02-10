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Дословно

Дословно. Посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров

На презентации своего трехтомника «Мен кыргызмын» Азимбек Бекназаров заявил, что уже на этой неделе отправится в Куала-Лумпур. Он, напомним, назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Малайзии.

Ранее Бекназаров утверждал, что за месяц сможет выучить 200-300 слов на малайском языке. Сегодня он заявил, знать язык страны пребывания необязательно.

«Я должен знать свой родной язык. Я представитель кыргызского народа, поэтому должен знать наши традиции, обычаи, чтобы достойно представлять страну и знакомить малайцев с кыргызской культурой и налаживать дружеские отношения между двумя государствами», — считает Азимбек Бекназаров.

Инвестиции привлекает не посол, а правительство. Это не мое дело. 

Азимбек Бекназаров
Ссылка: https://24.kg/doslovno/143133/
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