Дословно. Посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров

На презентации своего трехтомника «Мен кыргызмын» Азимбек Бекназаров заявил, что уже на этой неделе отправится в Куала-Лумпур. Он, напомним, назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Малайзии.

Ранее Бекназаров утверждал, что за месяц сможет выучить 200-300 слов на малайском языке. Сегодня он заявил, знать язык страны пребывания необязательно.

«Я должен знать свой родной язык. Я представитель кыргызского народа, поэтому должен знать наши традиции, обычаи, чтобы достойно представлять страну и знакомить малайцев с кыргызской культурой и налаживать дружеские отношения между двумя государствами», — считает Азимбек Бекназаров.