25 июня 2024 года в КР вводится обязательная регистрация мобильных телефонов

С 25 июня 2024 года вводится обязательная регистрация мобильных устройств в Государственной системе идентификации (ГСИ). Соответствующее постановление кабинета министров КР было утверждено в мае 2022-го.

В соответствии с утвержденным порядком идентификации основную массу устройств должны будут регистрировать импортеры при ввозе в целях продажи или иной предпринимательской деятельности на территорию Кыргызстана. Процедура регистрации будет платной.

Что поменяется для обычных абонентов, физических лиц?

Все мобильные телефоны и другие устройства (их IMEI-коды), активные в сети одного из мобильных операторов Кыргызстана до 25 июня 2024, будут автоматически зарегистрированы и внесены в базу ГСИ. Таким образом, для всех работающих телефонов физических лиц производится своеобразная процедура «амнистии» с автоматическим внесением в базу идентификации.

На что здесь нужно обратить внимание абоненту

У двухсимочных телефонов каждый слот телефона имеет свой уникальный IMEI и его нужно регистрировать отдельно в ГСИ. Поэтому, если вы пользуетесь обычно только одним слотом: переставьте свою SIM-карту поочередно и в первый, и во второй слоты, и произведите подключение к сети, используя каждый из слотов до 25 июня 2024 года.

При покупке нового телефона

Устройство может быть ввезено ранее вступления в силу обязательной регистрации и может быть не зарегистрировано импортером в системе ГСИ, поэтому ВАЖНО:

Если вы купили новый мобильный телефон до 25 июня 2024 — вам необходимо вскрыть коробку и вставить рабочую SIM-карту в каждый из слотов мобильного телефона и произвести подключение к сети мобильного оператора.

Проверить, зарегистрирован ли IMEI-код телефона (каждого слота) можно в приложении «Мой О!» или на сайте imei.kg.

Начиная с 25 июня 2024 года до покупки нового телефона вам необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить, зарегистрирован ли IMEI-код (-ы) покупаемого телефона в ГСИ. Если вы купили незарегистрированный телефон после 25 июня 2024 года, вы можете вернуть телефон продавцу.

Согласно установленным правилам оказания услуг Государственной системы идентификации физические лица имеют право в течение первых двух месяцев после ввода ГСИ в эксплуатацию (то есть в течение первых двух месяцев с 25 июня 2024) произвести ввоз и бесплатную регистрацию на одно лицо до двух мобильных устройств для личного пользования. Однако необходимо будет подтвердить, что заявитель — физическое лицо действительно пересекал границу (а значит, ввозил телефон на территорию КР) за 30 календарных дней до подачи заявления на регистрацию. Так как это может быть существенным ограничением (отказом) в регистрации, то абоненту необходимо после 25 июня 2024 проверять устройство при покупке и не приобретать незарегистрированные устройства в ГСИ.

После 25 июня 2024 года незарегистрированные телефоны не смогут работать в сетях мобильных операторов КР, о чем система ГСИ уведомит абонента за 30 дней через SMS.

Как проверить IMEI-код своего телефона в приложении «Мой О!»

Сначала нужно узнать IMEI-код своего устройства (международный уникальный номер из 15 цифр, который присвоен каждому устройству с SIM-картой). Сделать это можно несколькими способами:

набрав на устройстве команду *#06#;

найти IMEI-код на упаковке устройства, в гарантийном сертификате или на наклейке под аккумулятором;

посмотреть в настройках устройства. Смартфоны с двумя слотами под SIM-карты будут иметь 2 IMEI-кода. Для проверки можно взять любой из них.

После того как мы узнали 15-значный IMEI-код, заходим в приложение «Мой О!» и нажимаем кнопку «Проверить IMEI телефона». Вводим IMEI-код в открывшемся окне или сканируем штрих-код сканером. Смотрим результат.

В случае, если ваше устройство успешно зарегистрировано, вы увидите зеленую галочку и подробную информацию о вашем телефоне. Продолжайте им пользоваться.

Если окажется, что устройство требует регистрации, вам необходимо будет зарегистрировать его на сайте www.imei.kg, следуя инструкциям. Оплатить услугу регистрации устройства можно также в приложении «Мой О!» через кошелек «О!Деньги» (вам придет пуш-уведомление или SMS со ссылкой на оплату услуги).

Изучить более подробную информацию можно на сайте ГСИ по ссылке www.imei.kg

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