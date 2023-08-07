Пройди бесплатную стажировку Java Backend Developer в О!

Хочешь стать крутым IT-разработчиком — стань им! Мобильный оператор О! и компания DevCats объявляет набор на бесплатное обучение в рамках корпоративной программы Intern Labs 5.0.

Если у вас есть базовые знания в этой сфере, вы мечтали их углубить и получить работу своей мечты, то этот шанс для вас, не упустите!

Кто такой Backend Developer?

Backend Developer — это специалист, который разрабатывает сайты, игры, компьютерные программы, мобильные приложения и веб-сервисы с помощью языков программирования (Java, C#, Python, JavaScript, C++ и других).

Требования к кандидатам:

Базовые навыки разработки Java;

Наличие ПК или ноутбука.

Как будет проходить обучение?

Курс ведут лучшие разработчики КР — мастера не только теории, но и практики. Обучение проходит 3 дня в неделю по 2 часа в формате онлайн и офлайн в центре Бишкека на базе комфортного офиса. Продолжительность всего курса — 6 месяцев. Вас ждут три месяца базового обучения теории в сопровождении с практикой. Последние 3 месяца вы примете участие в реальных проектах.

Что в итоге?

Вы получите сертификат о прохождении курса, а лучшие из лучших — приглашение продолжить работу в одной из компаний. Что еще важнее — у вас в руках будет престижная высокооплачиваемая специальность, которая открывает широкие горизонты мира IT.

Как принять участие

Для начала зарегистрируйтесь по ссылке internlabs.o.kg, вы получите инструкции и ссылку на прохождение первого теста.

с 7 августа по 20 августа 2023-го — первый отборочный тур;

— первый отборочный тур; 21 августа — подведение итогов первого тура и рассылка результатов на email. Тем, кто успешно прошел первый тур, будет выслана ссылка на второй заключительный тест;

— подведение итогов первого тура и рассылка результатов на email. Тем, кто успешно прошел первый тур, будет выслана ссылка на второй заключительный тест; с 21 августа по 27 августа 2023-го — второй тур;

— второй тур; с 28 августа по 30 августа 2023-го — подведение итогов второго тура. Все, кто успешно прошел второй тест, получат уведомление о зачислении на курс Intern Labs 5.0;

— подведение итогов второго тура. Все, кто успешно прошел второй тест, получат уведомление о зачислении на курс Intern Labs 5.0; 14 сентября 2023-го — welcome-встреча;

— welcome-встреча; 18 сентября 2023-го — старт курса.

Желаем всем удачи и да пребудет с вами сила кода!

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