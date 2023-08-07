Пройди бесплатную стажировку Java Backend Developer в О!

Хочешь стать крутым IT-разработчиком — стань им! Мобильный оператор О! и компания DevCats объявляет набор на бесплатное обучение в рамках корпоративной программы Intern Labs 5.0.
Если у вас есть базовые знания в этой сфере, вы мечтали их углубить и получить работу своей мечты, то этот шанс для вас, не упустите!
Кто такой Backend Developer?
Backend Developer — это специалист, который разрабатывает сайты, игры, компьютерные программы, мобильные приложения и веб-сервисы с помощью языков программирования (Java, C#, Python, JavaScript, C++ и других).
Требования к кандидатам:
- Базовые навыки разработки Java;
- Наличие ПК или ноутбука.
Как будет проходить обучение?
Курс ведут лучшие разработчики КР — мастера не только теории, но и практики. Обучение проходит 3 дня в неделю по 2 часа в формате онлайн и офлайн в центре Бишкека на базе комфортного офиса. Продолжительность всего курса — 6 месяцев. Вас ждут три месяца базового обучения теории в сопровождении с практикой. Последние 3 месяца вы примете участие в реальных проектах.
Что в итоге?
Вы получите сертификат о прохождении курса, а лучшие из лучших — приглашение продолжить работу в одной из компаний. Что еще важнее — у вас в руках будет престижная высокооплачиваемая специальность, которая открывает широкие горизонты мира IT.
Как принять участие
Для начала зарегистрируйтесь по ссылке internlabs.o.kg, вы получите инструкции и ссылку на прохождение первого теста.
- с 7 августа по 20 августа 2023-го — первый отборочный тур;
- 21 августа — подведение итогов первого тура и рассылка результатов на email. Тем, кто успешно прошел первый тур, будет выслана ссылка на второй заключительный тест;
- с 21 августа по 27 августа 2023-го — второй тур;
- с 28 августа по 30 августа 2023-го — подведение итогов второго тура. Все, кто успешно прошел второй тест, получат уведомление о зачислении на курс Intern Labs 5.0;
- 14 сентября 2023-го — welcome-встреча;
- 18 сентября 2023-го — старт курса.
Желаем всем удачи и да пребудет с вами сила кода!
Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.