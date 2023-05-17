КИТ-форум — 2023 прошел в Бишкеке 29 апреля. На мероприятии присутствовали ведущие эксперты в области информационных технологий, бизнеса и представили крупные IT-компании, среди которых были SecDev Group, Kaspersky, IBM, Yandex и Azur Games. Также были представители кабмина: Акылбек Жапаров, Эдиль Байсалов и Алмаз Исанов.

На IT-форуме MBANK получил награду в номинации «Лучшее отечественное мобильное приложение». Номинация является подтверждением того, что MBANK действительно предоставляет лучшее мобильное решение в Кыргызстане.

MBANK непрерывно работает над улучшением своих услуг и продуктов, включая мобильное приложение, чтобы удовлетворить потребности и ожидания своих клиентов.

Мобильные приложения стали неотъемлемой частью нашей жизни, особенно в сфере финансов. Поэтому MBANK продолжит развивать свое мобильное приложение, чтобы оставаться на передовой в области инноваций и удобства обслуживания клиентов, постоянно улучшая свои продукты и услуги. В то же время эта победа будет вдохновлять другие компании на развитие и совершенствование своих продуктов и услуг.

Директор по инновациям и стратегическому развитию MBANK Марат Торалиев отметил, что состоявшийся форум предоставил возможность встретиться и обменяться идеями с экспертами из разных стран, провести двусторонние бизнес-встречи, презентовать новые продукты кабмину, насладиться креативной атмосферой и почувствовать себя частью огромного и разнообразного IT-сообщества.

Номинация «Лучшее отечественное мобильное приложение» на КИТ-форуме — 2023 подчеркивает значительный вклад компании в развитие технологий в банковской сфере и признает ее лидерство в этой области.

MBANK — первый цифровой!



ОАО «Коммерческий Банк КЫРГЫЗСТАН»

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