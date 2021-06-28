ККМ-онлайн: что нужно знать предпринимателям?

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напоминает, что с 1 июля 2021 года на территории страны применение ККМ будет осуществляться по новым стандартам. С этой даты не подлежат применению старые образцы ККМ без функции передачи фискальных данных в режиме реального времени, зарегистрированные в налоговых органах.



В связи с этим Налоговая служба отвечает на часто задаваемые вопросы о применении ККМ-онлайн.

Кто должен применять ККМ? Точки торговли и общепита, аптеки, авиакассы, АЗС, интернет-магазины и другие субъекты (организация/индивидуальный предприниматель), оказывающие услуги населению и осуществляющие расчеты (наличные/безналичные) с населением на территории КР.

Есть ли привилегии у субъекта, применяющего ККМ? Применение ККМ избавляет субъект от оформления целого комплекта кассовой отчетности (но не от кассовой «первички»). Субъекту с наемными работниками дает возможность удаленного контроля своих сотрудников, сокращает контрольную нагрузку со стороны налоговых органов и способствует прозрачной деятельности налогоплательщиков, работающих с денежными расчетами.

Какая ККМ больше подойдет для ИП? Классификация моделей ККМ расширилась, все разрешенные к применению ККМ на территории КР подходят для субъектов среднего и малого бизнеса в зависимости от вида деятельности и объема товарооборота.

Что такое программная (виртуальная) ККМ? Это программный продукт, работающий на компьютере, планшете или смартфоне. Достаточно загрузить программу и для выдачи кассового чека подключить чековый принтер. В случае изменения технических требований к ККМ программную ККМ легче обновить. Загрузка программной ККМ — бесплатная, что является наиболее доступной альтернативой аппаратной ККМ.

Какие ККМ необходимо применять субъекту предпринимательства? К применению в КР разрешены модели ККМ, включенные в реестр ККМ, который размещен на сайте ГНС. Применяемая ККМ должна полностью соответствовать установленным техническим требованиям.

Как начать применять ККМ? 1) Выбрать ОФД из списка аккредитованных операторов.

2) Приобрести ККМ (аппаратную/программную).

3) Заключить с ОФД договор на оказание услуг.

4) Зарегистрировать ККМ путем подачи заявления в ОФД/ЦТО/ЛК.

Что будет, если произойдет сбой в интернет-соединении? На этот случай техническая характеристика ККМ обеспечивает защищенное хранение данных по кассовым операциям на 24 часа. ККМ печатает на кассовом чеке сообщение «Нет связи с сервером», непереданные чеки хранит у себя и после возобновления связи передает все накопленные чеки.