В микрорайоне «Улан-2» Бишкека нарушают строительные нормы. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

Бишкекчанин просит Генеральную прокуратуру и мэрию столицы обратить внимание на строительство домов в микрорайоне «Улан-2» ОсОО «Ак-Тулпар».

«Им лишь бы построить и продать. Удобства жильцов, строительные нормы их не интересуют. На таком узком месте хотят построить еще два дома. Места не хватит ни для детской площадки, ни для стоянки, ни для озеленения», — рассказал читатель.

Ранее мэрия Бишкека оштрафовала «Ак-Тулпар» за нарушение санитарных норм.

Директором ОсОО «Ак-Тулпар» является Еркинжан Саитов, учредителем — Абдывахан Байханбаев. Деятельность компании — оптовая неспециализированная торговля.

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