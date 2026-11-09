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Запрет на курение в общественных местах. В точках общепита Бишкека прошли рейды

23:00, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Бишкеке проверяют соблюдение закона о запрете на курение в общественных местах. Об этом сообщает мэрия.

Проверки охватили кафе и рестораны, торговые центры, парки и остановки общественного транспорта. В ходе рейдов выявлены факты нарушения установленных требований, в том числе курения табачных изделий, кальянов и электронных сигарет (вейпов) в общественных местах, а также нарушения правил их реализации.

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По итогам рейдовых мероприятий в отношении физических и юридических лиц, нарушивших требования законодательства, составлены протоколы в соответствии с Кодексом о правонарушениях и наложены штрафы. Руководителям торговых объектов и заведений общественного питания вынесены строгие предупреждения о необходимости демонтажа кальянного оборудования и строгого соблюдения требований законодательства.

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