Сотрудники муниципального предприятия «Бишкекский автовокзал» совместно с УПСМ провели рейд в районе Аламединского рынка с целью выявления и пресечения незаконной деятельности водителей такси, осуществляющих пассажирские перевозки без соответствующих лицензий.

По данным столичной мэрии, в отношении водителей, нарушивших требования законодательства, составлены соответствующие протоколы и наложены штрафы в установленном законом порядке.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/3 Фото мэрии

Кроме того, с водителями, создающими препятствия для пассажиров и других участников дорожного движения, проведена разъяснительная работа.

В частности, водителям разъяснили, что на территории Восточного автовокзала МП «Бишкекский автовокзал» предусмотрена спецстоянка для такси, где созданы все необходимые условия для осуществления пассажирских перевозок.