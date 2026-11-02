USD87.45EUR97.89RUB1.08
24.kg

Въезд в Казахстан: с 1 ноября внедрен первый этап электронных разрешений

08:40, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В Казахстане, где изменили правила въезда в страну, с 1 ноября внедрен первый этап введения электронных разрешений. Об этом сообщает МИД Кыргызстана.

В пресс-службе ведомства напомнили, что, согласно постановлению правительства РК, предусмотрено введение предварительных электронных разрешений на въезд (ETA) для ряда граждан других стран, в том числе Кыргызской Республики.

Введение электронных разрешений внедряется в три этапа:

  • с 1 ноября 2026 года — международный аэропорт Актау, автомобильные пункты пропуска «Урлютобе» (Павлодарская область), «Аухатты» (Жамбылская область), «Атамекен» (Туркестанская область) и «Нурлы Жол» (область Жетису);
  • с 1 января 2027 года — международные аэропорты в Астане и Алматы;
  • с 1 марта 2027 года — все остальные пункты пропуска через государственную границу Республики Казахстан.

При этом с 1 ноября этого года по 30 июня следующего отсутствие разрешения не влечет отказа во въезде в Казахстан.

Однако с 1 июля 2027-го наличие разрешения становится обязательным. Его отсутствие будет являться основанием для отказа во въезде в Казахстан.

Разрешение оформляется бесплатно в электронной форме через цифровую платформу QazETA не позднее чем за 72 часа до планируемой даты въезда. Предусматривается идентификация и/или аутентификация заявителя. Срок действия разрешения 180 календарных дней.

При пересечении границы необходимо предъявить паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, использованный при подаче заявления.

Наличие разрешения не исключает отказа во въезде по основаниям, предусмотренным статьей 48 Закона РК «О миграции населения».

Предусмотрено освобождение от оформления разрешения для 29 категорий, в том числе для лиц, не достигших 16-летия; лиц, достигших 65 лет и старше; иностранных граждан, имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство в РК; лиц, сопровождающих тела умерших для погребения; транзитных пассажиров, находящихся в транзитной зоне международных аэропортов без пересечения госграницы РК; иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих действующую визу РК, беженцев; лиц, ищущих убежище, и других.

Уведомление об отказе в выдаче или об аннулировании направляется иностранному гражданину через цифровую платформу.

В случае возникновения дополнительных вопросов граждане могут обратиться в посольство Кыргызской Республики в Республике Казахстан по телефону +77761248833, в Генеральное консульство Кыргызской Республики в Алматы по телефону +77779967710, а также в консульский департамент Министерства иностранных дел Кыргызской Республики по телефону +996999312002.

Материалы по теме

На 95 миллионов долларов заключили соглашения компании Кыргызстана и Казахстана

Главы правительств Кыргызстана и Казахстана обсудили развитие связей

Кыргызстан и Казахстан намерены увеличить товарооборот до 3 миллиардов долларов

В Бишкеке состоялась встреча глав правительств Кыргызстана и Казахстана

Кто будет назначать послов и генконсулов? В Кыргызстане изменили правила

Спустя 20 лет Саша Барон Коэн извинился перед Казахстаном за фильм «Борат»

Президент присвоил дипломатический ранг посла завотделом внешней политики

Иметь наличку и сопровождающих. Для граждан КР изменили правила въезда в Египет

Глава МИД КР обсудил с руководством Boeing поставки самолетов в Кыргызстан

Кыргызстан призвал США перейти к новому этапу сотрудничества

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

 

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

 

Происшествия

В Кызыл-Кие мужчину подозревают в убийстве жены. У нее было трое детей

 

Курьерский форсаж. В центре Бишкека мотоциклист устроил опасное шоу

 

В Ноокенском районе гражданин незаконно перевозил огнестрельное оружие

 

Массовые протесты и демонстрации молодежи охватили сразу несколько стран Европы

 

В Таджикистане на строящейся Рогунской ГЭС произошел взрыв резервуара

 

За девять месяцев в Кыргызстане зарегистрировано 2 тысячи 895 происшествий

 

Общество

Об опасности самолечения при раке молочной железы предостерегает врач

 

Въезд в Казахстан: с 1 ноября внедрен первый этап электронных разрешений

 

В 7-м микрорайоне Бишкека не будет воды 3 ноября

 

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

 

Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 ноября: ожидаются дожди

 

В соцсетях просят деньги на лечение малыша: Минздрав призывает проверять данные

 

Атака на Иран

ОПЕК+ сохранила квоты на добычу нефти в декабре на уровне сентября

 

Иран заявил, что пока не принял решения об изменении своей ядерной доктрины

 

Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии

 

Иран ввез военную технику на 2 миллиарда долларов в обход американской блокады

 

Иран просят разрешить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

 

США предупредили страны Персидского залива о возобновлении войны с Ираном — СМИ

 

Экономика

Рубль заметно подешевел, юань вновь обновил рекорд: курс валют на 2 ноября

 

ОПЕК+ сохранила квоты на добычу нефти в декабре на уровне сентября

 

На 95 миллионов долларов заключили соглашения компании Кыргызстана и Казахстана

 

Взлом Binance. ФБР обвинило северокорейскую группировку в краже активов

 

Взлом Binance. Криптобиржа возместила 90 процентов убытков после хакерской атаки

 

Бакетаев: РФ не является главным двигателем экономического успеха Кыргызстана

 

Власть

Вес без лишнего шума. Политический почерк Улана Ниязбекова

 

Иран заявил, что пока не принял решения об изменении своей ядерной доктрины

 

Призвала к диалогу с РФ. На выборах в Болгарии лидирует действующий президент

 

Путин ответит Зеленскому, если тот позвонит, заявили в Кремле

 

Увольнять учителей-пенсионеров в Кыргызстане не будут — Минпросвещения

 

Трамп заявил, что хочет пригласить Зеленского на саммит G20

 

24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18