Въезд в Казахстан: с 1 ноября внедрен первый этап электронных разрешений

В Казахстане, где изменили правила въезда в страну, с 1 ноября внедрен первый этап введения электронных разрешений. Об этом сообщает МИД Кыргызстана.

В пресс-службе ведомства напомнили, что, согласно постановлению правительства РК, предусмотрено введение предварительных электронных разрешений на въезд (ETA) для ряда граждан других стран, в том числе Кыргызской Республики.

Введение электронных разрешений внедряется в три этапа:

с 1 ноября 2026 года — международный аэропорт Актау, автомобильные пункты пропуска «Урлютобе» (Павлодарская область), «Аухатты» (Жамбылская область), «Атамекен» (Туркестанская область) и «Нурлы Жол» (область Жетису);

— международный аэропорт Актау, автомобильные пункты пропуска «Урлютобе» (Павлодарская область), «Аухатты» (Жамбылская область), «Атамекен» (Туркестанская область) и «Нурлы Жол» (область Жетису); с 1 января 2027 года — международные аэропорты в Астане и Алматы;

— международные аэропорты в Астане и Алматы; с 1 марта 2027 года — все остальные пункты пропуска через государственную границу Республики Казахстан.

При этом с 1 ноября этого года по 30 июня следующего отсутствие разрешения не влечет отказа во въезде в Казахстан.

Однако с 1 июля 2027-го наличие разрешения становится обязательным. Его отсутствие будет являться основанием для отказа во въезде в Казахстан.

Разрешение оформляется бесплатно в электронной форме через цифровую платформу QazETA не позднее чем за 72 часа до планируемой даты въезда. Предусматривается идентификация и/или аутентификация заявителя. Срок действия разрешения 180 календарных дней.

При пересечении границы необходимо предъявить паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, использованный при подаче заявления.

Наличие разрешения не исключает отказа во въезде по основаниям, предусмотренным статьей 48 Закона РК «О миграции населения».

Предусмотрено освобождение от оформления разрешения для 29 категорий, в том числе для лиц, не достигших 16-летия; лиц, достигших 65 лет и старше; иностранных граждан, имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство в РК; лиц, сопровождающих тела умерших для погребения; транзитных пассажиров, находящихся в транзитной зоне международных аэропортов без пересечения госграницы РК; иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих действующую визу РК, беженцев; лиц, ищущих убежище, и других.

Уведомление об отказе в выдаче или об аннулировании направляется иностранному гражданину через цифровую платформу.

В случае возникновения дополнительных вопросов граждане могут обратиться в посольство Кыргызской Республики в Республике Казахстан по телефону +77761248833, в Генеральное консульство Кыргызской Республики в Алматы по телефону +77779967710, а также в консульский департамент Министерства иностранных дел Кыргызской Республики по телефону +996999312002.