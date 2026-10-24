Киев готов к миру и остановке войны по нынешней линии фронта - Зеленский

Президент Украины заявил, что согласился бы на мирное соглашение с замораживанием боевых действий по линии фронта. Об этом Владимир Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов Fox News.

Он подтвердил, что готов согласиться на мирное соглашение, которое предусматривает замораживание войны вдоль нынешних линий фронта. По его словам, это является реалистичным способом прекращения боевых действий.

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«Мы должны сейчас заморозить, и я считаю, что это реальный путь к окончанию этой войны. Мы называем это прекращением огня или остановкой убийств, как говорит об этом президент Трамп. Заморозка и остановка. И это минимум, чего мы требуем от России сегодня», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина будет добиваться получения гарантий безопасности от Дональда Трампа и европейских союзников.

Ранее СМИ указывали, что США предложили Украине надежные гарантии безопасности на уровне пятой статьи устава НАТО.

Напомним, ранее американский лидер и глава России провели очередные телефонные переговоры. А помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, комментируя встречу со спецпосланником Вашингтона Стивом Уиткоффом в Кремле, проинформировал, что Трамп и Путин обсудили в том числе возобновление трехсторонних переговоров по Украине.

Дональд Трамп на днях заявил журналистам, что США впервые за долгое время приблизились к урегулированию конфликта в Украине.