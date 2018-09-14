Обещали, но не сделали. Ремонтные работы на проспекте Чуй не завершены

Южную сторону проспекта Чуй (между улицами 7 Апреля и Торокула Айтматова) обещали закончить 15 сентября, но за два месяца установили только бордюры. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Неужели никто не контролирует сроки работ? Каждый день стоим в пробке 40-45 минут, ученики и студенты опаздывают на учебу. Кто отвечает за это?» — интересуется он.

В Управлении капитального строительства мэрии Бишкека сообщили, почему произошла задержка работ. «У подрядчиков были проблемы с поставками битума, завтра они планируют начать работы по укладке асфальто-бетонного покрытия», — сообщили в УКС.

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