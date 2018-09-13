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Агент 024

Энергетики сказали, неопасно. Электрик отказывается лезть на покосившийся столб

В селе Романовке электрик отказывается лезть на покосившийся столб, который энергетики признали неопасным. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Контролер отказывается менять электрический провод, который подключен к жилому дому, ссылаясь на опасность аварийного столба», — написал он.

читателя
Фото читателя. Покосившийся столб в селе Романовке

Напомним, в июле местные жители написали, что на улице Тойбаева в селе Романовке электрический столб покосился и может упасть в любой момент. В Национальном энергохолдинге заверили: столб не представляет опасности.

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