Энергетики сказали, неопасно. Электрик отказывается лезть на покосившийся столб

В селе Романовке электрик отказывается лезть на покосившийся столб, который энергетики признали неопасным. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Контролер отказывается менять электрический провод, который подключен к жилому дому, ссылаясь на опасность аварийного столба», — написал он.

Фото читателя. Покосившийся столб в селе Романовке

Напомним, в июле местные жители написали, что на улице Тойбаева в селе Романовке электрический столб покосился и может упасть в любой момент. В Национальном энергохолдинге заверили: столб не представляет опасности.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.