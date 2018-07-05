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Агент 024

Столб не упадет. В Национальном энергохолдинге ответили жителю Романовки

Столб на улице Тойбаева в селе Романовка не представляет опасности. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Национальном энергохолдинге.

«Конструкция соответствует техническим параметрам, наклон столба с таким градусом не означает повреждение. Абоненту представлены разъяснения», — написали они.

Однако в пресс-службе ОАО «Северэлектро» сообщили ИА «24.kg», что «выправка опоры ЛЭП 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №1081, а также обрезка деревьев вдоль ЛЭП будет произведена до 13 июля 2018 года».

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