Горожане продолжают жаловаться на плохую ирригацию

Из-за отсутствия арыков на проспекте Жибек Жолу вода идет на улицу Ташкентскую и Офицерский переулок. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Нас топит, и, когда идут дожди, вся вода идет по Турусбекова», — написал он.

Жители 8-го микрорайона жалуются на ирригационную систему в зеленой зоне, расположенной между их домами и улицей Жукеева-Пудовкина.

«В летнее время все залито водой, а зимой и осенью после дождей и снега грязь. Хотя здесь и пешеходный переход, и мостик через арык есть. А как к нему подойти? Кругом грязь! Дети переходят там дорогу по пути в СШ № 20. Приходится обходить», — написали они.

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