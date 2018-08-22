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Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (163)

Тротуар на улице Московской отремонтировали в обход припаркованных машин

Тротуар на улице Московской отремонтировали в обход припаркованных машин. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, тротуар заасфальтировали в минувшие выходные. Ремонтная бригада не удосужилась даже убрать припаркованные автомобили, а уложила асфальт в обход.

Ранее читатели пожаловались, что ремонт улицы Московской (от Суюмбаева до Ибраимова) завершили еще в мае, но тротуары и арыки не восстановили.

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