Тротуар на улице Московской отремонтировали в обход припаркованных машин. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, тротуар заасфальтировали в минувшие выходные. Ремонтная бригада не удосужилась даже убрать припаркованные автомобили, а уложила асфальт в обход.

Ранее читатели пожаловались, что ремонт улицы Московской (от Суюмбаева до Ибраимова) завершили еще в мае, но тротуары и арыки не восстановили.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.