Водители маршруток устроили конечную на улице Шопокова. Создают аварийную зону

Читатель 24.kg интересуется, почему в Бишкеке конечная маршрутных такси № 333 и 285 организована на улице Шопокова.

«Там есть остановка для общественного транспорта. Но на ней всегда паркуются автовладельцы, поэтому водители маршрутных такси вынуждены стоять во втором ряду, что может привести к аварийной ситуации. Дорога узкая, поэтому образовываются пробки. Могут ли городские власти перенести конечную остановку для маршрутных такси или контролировать незаконную парковку на остановке легкового транспорта?» — написал читатель.

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