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Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (159)

Cтолбы мешают ремонту улицы Баялинова, но энергетики не торопятся их убрать

Фото читателя. Столбы мешают дорожным работам

Электрические столбы мешают строительству дороги, но энергетики не торопятся их убрать. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«На улице Баялинова ремонтируют дорогу. Около месяца назад Западный РЭС установил новые столбы, и то не в один ряд. Но самое главное, не убрали старые опоры, на которых все еще висят кабели и провода. Эти столбы мешают китайцам и их технике делать свою работу», — рассказал читатель.

По его словам, китайские дорожники приходят на работу в 7.30 и работают допоздна, без выходных.

«Наши службы не то чтобы помогать им, они мешают работать. Дорожники говорят, что подавали заявку, чтобы убрали столбы, звонят каждый день, а РЭС никак не реагирует», — возмущенно говорит читатель.

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