После строительства дороги в Бишкеке аварийные деревья угрожают домам

После ремонта отрезка улицы Тоголока Молдо остались аварийные деревья, которые угрожают жилым домам. Об этом сообщили читатели 24.kg.

По их словам, ремонт отрезка улицы Тоголок Молдо от Щербакова до Киргизской шел очень медленно. Но жители вытерпели и это, и постоянную пыль. Теперь они столкнулись с другой проблемой.

«Китайские рабочие нарушили корневую систему огромных деревьев, и теперь даже от небольшого ветра деревья могут рухнуть на дома. Сами они убирать их не намерены. Не помогли обращения и к квартальному, и к руководству строительной компании», — сообщили жители.

«Случись беда, а она случится, спрашивать будет не с кого», — отмечают люди и просят срочно решить их проблему.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.