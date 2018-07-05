Грязные батуты в парках. У чиновников нет рычагов воздействия на владельцев

Только три батута в Бишкеке — на бульваре Эркиндик — установлены законно. В мэрии отреагировали на сообщение читателя, что в Дубовом парке и на бульваре опять появились грязные батуты.

«На бульваре Эркиндик, на пересечении улиц Чокморова, Токтогула и Киевской Управление земельными ресурсами мэрии составило договор аренды земельных участков под батуты с гражданкой Р.Суранчиевой», — сообщили в мэрии.

Начальник Управления землепользования и строительства мэрии Азамат Сагындык уулу сообщил ИА «24.kg», что проводятся регулярные рейды по демонтажу самовольно установленных конструкций. Убраны более 20 надувных аттракционов, 48 киосков и лотков.

«Мы вычистили Березовую и Ореховую рощи, Дубовый парк и парк имени Даира Асанова (парк Победы). В настоящее время мы проводим работу в парке имени Ататюрка. Только в парке Ататюрка выявлено около 60 незаконных объектов. Из них демонтировано около 80 процентов. Мы провели разъяснительные работы с предпринимателями: если они хотят заниматься таким бизнесом, пусть берут разрешение и арендуют землю», — сказал Азамат Сагындык уулу.

Некоторые батуты приходится демонтировать повторно. Например, в Дубовом парке несколько раз убирали незаконно установленные надувные аттракционы.

По словам Азамата Сагындык уулу, для предупреждения незаконной установки подобных объектов мэрия разрабатывает проект закона, позволяющий штрафовать их владельцев. Сейчас единственное наказание для недобросовестных предпринимателей — демонтаж объекта.

«Все незаконные объекты, в том числе батуты, демонтируем и увозим на штрафбазу. Эта работа продолжается. В парках остались только те батуты, у владельцев которых есть разрешительные документы», — сообщил он.

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