Грязные батуты в парках. У чиновников нет рычагов воздействия на владельцев

Только три батута в Бишкеке — на бульваре Эркиндик — установлены законно. В мэрии отреагировали на сообщение читателя, что в Дубовом парке и на бульваре опять появились грязные батуты.
«На бульваре Эркиндик, на пересечении улиц Чокморова, Токтогула и Киевской Управление земельными ресурсами мэрии составило договор аренды земельных участков под батуты с гражданкой Р.Суранчиевой», — сообщили в мэрии.
Начальник Управления землепользования и строительства мэрии Азамат Сагындык уулу сообщил ИА «24.kg», что проводятся регулярные рейды по демонтажу самовольно установленных конструкций. Убраны более 20 надувных аттракционов, 48 киосков и лотков.
«Мы вычистили Березовую и Ореховую рощи, Дубовый парк и парк имени Даира Асанова (парк Победы). В настоящее время мы проводим работу в парке имени Ататюрка. Только в парке Ататюрка выявлено около 60 незаконных объектов. Из них демонтировано около 80 процентов. Мы провели разъяснительные работы с предпринимателями: если они хотят заниматься таким бизнесом, пусть берут разрешение и арендуют землю», — сказал Азамат Сагындык уулу.
Некоторые батуты приходится демонтировать повторно. Например, в Дубовом парке несколько раз убирали незаконно установленные надувные аттракционы.
«Все незаконные объекты, в том числе батуты, демонтируем и увозим на штрафбазу. Эта работа продолжается. В парках остались только те батуты, у владельцев которых есть разрешительные документы», — сообщил он.
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