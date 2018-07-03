Владельцы батутов сильнее мэрии. В парках вновь появились незаконные объекты

В Дубовом парке и на бульваре Эркиндик опять появились грязные батуты. Фото в ИА «24.kg» прислал читатель.

«Мэрия Бишкека сообщала, что незаконно установленные детские аттракционы демонтируют, что Управление землепользования и строительства в Дубовом парке очистило муниципальную территорию от батутов и столов для тенниса. Но батуты — как были грязные, старые, так и остаются. Неужели у мэрии нет сил покончить с этими рассадниками антисанитарии?» — написал читатель.

«Надувные конструкции устанавливают прямо в парках и скверах, уничтожая клумбы и лужайки, работу по благоустройству города. Владельцы надувных аттракционов используют муниципальную землю без разрешения, не соблюдают санитарные нормы и не всегда могут обеспечить безопасность маленьких посетителей», — ранее отмечали в столичной мэрии, обещая покончить с нарушениями.

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