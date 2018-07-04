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Агент 024

Обещали и забыли? Мусорные контейнеры в «Востоке-5» так и стоят на дороге

«Мусорные контейнеры в «Востоке-5» городские власти обещали в июне переместить на специальную площадку, но они до сих пор стоят на дороге», — сообщили читатели ИА «24.kg».

Напомним, в середине июня граждане уже обращались с жалобой в ИА «24.kg». Они рассказали, что перед заездом в микрорайон «Восток-5», рядом с городским театром и акимиатом Свердловского района, на внутримикрорайонной узкой дороге установили мусорные контейнеры. Жильцы соседнего дома (проспект Чуй, 30) просят убрать их на прежнее место.

В мэрии на жалобу отреагировали и пообещали до конца месяца переместить их на площадку. Но так этого и не сделали.

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